La grandezza dei Beatles è stata quella di essere stati dei comunicatori di energia e spontaneità, di quel qualcosa di magico, che ci travolge ancora, per questo motivo Stella McCartney (figlia di Paul McCartney), non poteva non omaggiare attraverso una collezione speciale di abiti una delle band più famose di sempre. Con oltre un miliardo di dischi venduti, i Beatles hanno segnato una rivoluzione culturale di portata mondiale e anche il mondo della moda.

Lo stile Beatles

I Beatles sono stati capaci di lanciare hit con la stessa facilità con la quale hanno dato vita a trend che sono sopravvissuti al loro scioglimento. Il loro vocabolario stilistico è ancora oggi fonte di ispirazione per dandy contemporanei, che amano mixare pezzi ad alto tasso di personalità. Dai blazer a macro righe, alle giacche con collo a listino passando per l’accoppiata acid-pop dal gusto anni ‘70 di velluto e stampe paisley, bilanciati dalla qualità sartoriale di Savile Row. Dallo skinny tie, perlopiù a tinta unita, da portare con abiti dal taglio slim con o senza giacca alle sneakers, mocassini e i mitici stivaletti. Insomma, icone musicali e icone di stile.

La collezione

Stella McCartney torna con una collezione e una campagna interamente ispirate a quel celebre Yellow Submarine opera dei Beatles. Si chiama All Together Now e nasce proprio dalla volontà da parte della stilista di riportare al centro quel messaggio di pace, amore e solidarietà che la band di suo padre “predicava” attraverso le sue canzoni sul finire degli anni ‘60. Quest’Estate 2019 diventano così protagoniste della speciale collezione abiti che rileggono alcuni capi classici del brand sotto la lente colorata dei Beatles, arricchendoli di grafiche Sixties, motivi pop art e scene ironiche ed iconiche di Yellow Submarine. Una serie di capi e accessori donna, uomo e bambino che sono pronti a diffondere un messaggio di positività e di pace, sicuramente una collezione che farà in pochi giorni sold out.