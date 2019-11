Stefano Gabbana è uno stilista e imprenditore italiano, che ha fondato nel 1981, insieme a Domenico Dolce la casa di moda Dolce&Gabbana. È nato a Milano, secondogenito, da una modesta famiglia di origine veneta, oggi è una delle figure più importanti del fashion system.

Carriera

Dopo il diploma in Grafica, Stefano Gabbana inizia nel 1981 inizia il sodalizio con Domenico Dolce. Nel 1984 i due aprono uno studio di consulenza stilistica e l’anno successivo presentano la loro prima collezione di moda a Milano. Il marchio diventa uno dei più celebri al mondo, tanto che nel 2004 vengono nominati come migliori designer internazionali nell’ambito degli Elle Style Award. Stefano nel 2013 è stato considerato il 16° uomo più ricco d’Italia e il 736° del mondo dalla rivista Forbes.

Vita Privata

Dal 1982 al 2003 Stefano Gabbana ha avuto una relazione con Domenico Dolce. I due si sono lasciati dopo vent’anni di amore, ma hanno mantenuto una buona relazione e la collaborazione con il marchio Dolce&Gabbana. Pochi anni dopo ha iniziato una relazione con Luca Santonastaso, un parrucchiere di Caserta.

Fashion

“Gli italiani sanno bene che è lo stile che conta, non la moda, e lo stile italiano non ha limiti di classe o d’età.” Stefano Gabbana

Lusso

“Il concetto di ‘lusso’ non è statico, ma si modella e cambia in base ai ritmi della società.” Stefano Gabbana

Curiosità

Stefano Gabbana è sempre stato molto attivo sui social, ma da quando la Maison che porta il suo nome è stata travolta dalle polemiche a poche ore dalla sfilata in Cina, si è preso una pausa dal mondo virtuale. Lo stilista ha fatto questa scelta drastica dopo essere stato accusato di razzismo e sessismo. In molte occasioni, inoltre, non ci ha pensato su due volte a prendere di mira star di fama internazionali, dando vita a duri scontri che hanno fatto il giro del web, da quando ha definito “brutta” Selena Gomez a quando si è scagliato contro l’abito da sposa di Chiara Ferragni.

Oggi

La sfilata della collezione Primavera/Estate 2020 di Dolce & Gabbana. E in effetti, la passerella è una vera foresta tropicale, ripiantata in centro a Milano. “Sicilian Jungle” è il titolo della collezione, ma si tratta in realtà di una giungla globale, siciliana ma anche africana e sudamericana. Sugli abiti si rincorrono stampe a fiori e foliage, fantasie animalier, ritratti di animali.