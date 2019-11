Stefania Orlando alla soglia dei 53: «Voglio diventare mamma!»

Stefania Orlando, nata a Roma il 23 dicembre 1966, è una conduttrice televisiva, cantautrice e attrice italiana. Dopo avere debuttato nel 1993 come valletta per il quiz Mediaset Sì o no?, trova il successo conducendo dal 1997 al 2003 il programma mattutino di Rai 2 I fatti vostri. La showgirl, è stata ospite al programma televisivo Vieni da me, condotto da Caterina Balivo, ed ha rivelato qualcosa di forte. Stefania ha confessato la sua voglia di maternità: «Credevo di non avere l’istinto materno, poi qualcosa si è risvegliato».

Stefania Orlando è stata diretta e senza filtri, raccontando l’aneddoto vero e proprio che le ha fatto accendere la scintilla della maternità. «Quando io e Simone ci siamo sposati, mia nipote Greta ci ha portato le fedi. Lì è scattato qualcosa dentro di me». Per come ci racconta, quindi, qualcosa dentro di lei si sarebbe risvegliato. Durante gli anni la Orlando ha sempre mostrato al pubblico l’amore per i suoi animali a quattro zampe, mentre ora si dice pronta a riversare e condividere quello stesso amore nei confronti di una nuova creatura.

Per quanto riguarda il matrimonio con Simone, Stefania Orlando lo ne parla come del “vero amore” così come è puro il sentimento che li lega.