Gli sport preferiti dalle top model più iconiche: per restare in forma basta scegliere la disciplina più adatta a voi

Modella dal fisico Top. Sì, ma come? Anche le star della moda per avere un fisico invidiabile, degno di nota; fanno fatica. Eccome. “Se bella vuoi apparire, devi soffrire”.

“Se bella vuoi apparire, devi soffrire”

Non c’è aforisma che tenga. Se madre natura le ha sicuramente dotate di una buona base genetica (anzi ottima, nella maggior parte dei casi), dobbiamo ammettere che le modelle non si risparmiano in sudore e fatica e dure sessioni di work-out. In breve, bellissime e perfette sì, ma per essere tali devono allenarsi duramente tutti i giorni (o quasi). Ognuna di loro segue allenamenti diversi, in base alla propria tipologia fisica e agli obiettivi finali. Vediamo insieme gli sport più “fashionisti” scelti dalle top:

Gli sport più “fashionisti” scelti dalle top

1- Gisele Bündchen: La top model “made in Brasile” ha scelto per la propria forma fisica, nel giardino di casa sua, “Acro Yoga” con il professor Kadri Kargun.

2- Natasha Poly: La top russa più desiderata sulle passerelle dell’ultimo decennio si mantiene tonica e scattante a suon di calci e pugni al suo istruttore di kickboxing. Molte modelle praticano questa sessione di allenamenti, come Adriana Lima e non solo lei. Un work-out completo che tonifica tutto il corpo, soprattutto glutei e addome. Anche Izabel Goulart pratica il suo weekly workout a suon di dure sessioni con i pesi e la fitball e non manca il kickboxing, che con calci e pugni rinforza la muscolatura di gambe e braccia e migliora l’equilibrio.

3- Karlie Kloss: Anche la supermodella statunitense, per mostrarsi perfetta alle sfilate di Victoria’s Secret, pratica sport a corpo libero nella sua palestra di New York dove si allena con il TRX, ottimo allenamento total body.

4- Bar Rafaeli: La top model israeliana alle prese con TRX system , simili a “cavi” in un particolare workout di forza e resistenza muscolare. In altri scatti la top model si è fatta immortalare appesa ad una macchina per le caviglie, per allenare gli addominali e l’intera muscolatura delle gambe. Questo è anche l’allenamento che seguo personalmente!

5- Irina Shayk: Sulla Theraband gym, un’attività che prevede l’utilizzo di appositi elastici per esercizi di potenziamento muscolare, la supermodella del momento mantiene il suo fisico scultoreo.

6- Alessandra Ambrosio: la top model brasiliana ama la palestra tradizionale e gli esercizi classici (ma sempre efficaci) per rassodare i glutei.

7- Naomi Campbell: racconta il suo rapporto con il ballo, studiato fin da piccola alla Barbara Speake Stage School, dove si è cimentata in tutte le discipline: dal tip tap, alla danza contemporanea, fino alla classica. “Credo che questo mi abbia dato un piccolo vantaggio (nella carriera, ndr) perché si accorsero che mi muovevo in un modo unico e grazie a ciò riuscii ad attirare l’attenzione”. Purtroppo la sua altezza non le ha permesso di proseguire. Tutt’oggi pratica regolarmente lezioni di danza classica.

8- Candice Swanepoel: la cosa più importante di cui un modello ha bisogno mentre cammina in passerella è l’equilibrio. Quindi, si allena per mantenere il suo corpo “equilibrato”. Ama kickboxing, saltare la corda e Yoga quando è troppo stanca per fare boxe. Dice che lo yoga la mantiene flessibile e mantiene la sua mente tranquilla.