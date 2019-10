Britney Spears ritorna bionda: certe cose nascono per restare

Britney Spears sta vivendo la sua migliore versione della vita a Maui, proprio in questo momento, ma ha impiegato del tempo anche per allertare i fan per quanto riguarda un cambiamento importante. È tornata ad essere bionda, insomma: it’s Britney bitch!! In una nuova clip pubblicata su Instagram, la Spears ha sfoggiato il nuovo colore in una confusione scompigliata mentre faceva facce buffe. Guarda qui la clip di Instagram caricata da Britney -> @britneyspears

La Spears è tornata!

Mentre i fan non hanno visto da vicino il nuovo colore di capelli, l’ombra del biondo visibile nel nuovo video è molto, molto più leggera delle ciocche marrone cioccolato che ha indossato di recente. «Quindi forse le bionde si divertono di più» ha scritto come didascalia sotto al post. «Non sono i capelli e il trucco professionali di Hollywood …. ma hey è reale e sto già organizzando le vacanze!!! PS Sono appena uscita dalla piscina, quindi i capelli sono bagnati … scusatemi!!!”. L’aggiornamento della Spears arriva poche settimane dopo aver chiesto ai fan di non dimenticarsi di lei durante la sua pausa di lavoro. È in pausa da oltre sei mesi, ma questi piccoli aggiornamenti stanno facendo sapere ai suoi follower esattamente cosa sta facendo. A settembre, ha fatto dare ai fan una sbirciatina ai suoi nuovi capelli castani, che secondo lei erano ispirati da sua sorella. All’epoca, il suo ragazzo, Sam Asghari, scrisse che gli piaceva con qualsiasi colore di capelli. Commentando così la questione: «Bella sia bionda che mora». Prima della fase mora di quest’anno, l’ultima volta che Britney è diventata bruna è stata nel 2013. Da allora, è rimasta fedele al suo aspetto biondo, e sembra che adesso sia di nuovo lì. I tempi cambiano, ma una bionda Britney dimostra che alcune cose sono pensate per restare.