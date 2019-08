Sophie Turner è stata paparazzata per le strade di New York, insieme al marito Joe Jonas, con indosso una salopette di Mango ed è subito must have della moda autunno inverno 2019. Un capo versatile e basic che possiamo indossare con un bel paio di sneakers o con degli stivaletti per un outfit da sera.

Un po’ di storia

La salopette è stata inventata come capo da lavoro alla fine del XIX secolo, inizierà successivamente ad essere considerato il capo casual ed unisex per eccellenza. Gli anni ’60 e ’90 del XX secolo saranno i suoi decenni più fortunati. Dobbiamo, comunque, attendere gli anni ’60 per vedere la salopette davvero protagonista, in quanto amata da uomini e donne e vero must have per tutti i guardaroba. Negli anni ’70, la salopette diventa hippy, con i pantaloni svasati a zampa d’elefante, grazie all’utilizzo anche di tessuti coloratissimi e dalle mille fantasie. Negli anni ’90, però diventa un vero e proprio capo evergreen, grazie anche alle reinterpretazioni di alcuni famosi stilisti. Per non parlare delle famose bretelle abbassate: lo stile Urban. Questo capo in denim torna più forte di prima nel 2019. Non possiamo fare a meno di averlo nel nostro guardaroba autunnale.

Star

Poco prima dei Mtv Awards del 27 agosto 2019, Sophie Turner e Joe Jonas si sono concessi un giro di shopping nella Grande Mela .Per l’occasione (ex) Sansa di Game of Thrones ha sfoderato la tendenza della moda autunno inverno 2019, un capo casual a cui dobbiamo prepararci: la salopette. Ma le notizie non sono finite qui, perché la salopette di Sophie Turner è di noto marchio fast fashion. Si tratta di una salopette di Mango della collezione donna autunno inverno e costa meno di 50 euro. Allora cosa stiamo aspettando? Via allo shopping per essere al passo con le tendenze come le nostre amate celebrità.