La frangia è pronta a diventare una delle tendenze capelli 2019. A conferma di questo arriva Sophie Turner, indimenticabile protagonista di Game of Thrones, che sale sulla classifica dei tagli di capelli più belli delle star.

Frangia 2019

La bellezza dei capelli di Sophie Turner sta in una frangia sfilata e molto leggera, perfetta per essere portata anche alle alte temperature dell’estate 2019. Se vogliamo realizzare una frangia sui capelli in vista dell’estate, il consiglio è quello di accorciare le lunghezze poco sotto le sopracciglia e di sfoltirla in modo da evitare sofferenze e soprattutto che i capelli appiattiscano sulla fronte.

In alternativa, se avete paura che la frangia possa stancarvi, potete utilizzare il trucco che ha utilizzato Bella Hadid. Stiamo parlando della frangia a extension o a clip, un’altra tendenza del 2019.

Varie alternative

Esistono varie tipologie di frangia sfilata:

La frangia a cuore che si porta corta al centro e scalata verso l’esterno.

La frangia pettinata di lato, sexy e misteriosa.

La fringe, leggermente aperta sulla fronte, che richiama l’attenzione sugli occhi: questa frangia leggera, sfilata, dal finish quasi irregolare dona un’aria frizzante al look. E sta bene a tutte perché è in grado di riequilibrare i lineamenti grazie alla separazione dei ciuffi e aggiunge allo stile un tocco grintoso.

Come asciugarla

Facilissima da portare, la frangia sfilata si asciuga con il phon in pochi minuti senza beccuccio. E poi a metà asciugatura, si pettina lasciando i ciuffi in libertà. Il bello di questa frangia, infatti, è proprio lo stile indisciplinato e poco regolare. Insomma quel tocco naturale che ci ricorda subito l’estate.