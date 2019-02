Prendersi cura dei capelli è fondamentale per stare al passo con le famose Beauty routine, il segreto per rendere i nostri capelli voluminosi e lucidi è utilizzare lo shampoo giusto. Soprattutto nel periodo invernale è importante coccolare i nostri capelli oltre a detergerli intensamente, occorre rivitalizzarli dalla radice alle punte. Ecco qui i 5 tipologie di shampoo che donano una seconda vita ai nostri capelli:

1. Moroccanoil extra volume shampoo

È un prodotto che contiene olio d’Argan, Cheratina e Tilicine. Questo shampoo fa parte della categoria “Extra Volume” aiuta ad idratare a fondo i nostri capelli. Non è aggressivo anche per chi ha appena colorato i propri capelli, consigliato soprattutto per chi ha capelli lisci e sottili o mossi e disidratati.

2. Joico Body Luxe Volumizing Shampoo

È uno dei migliori shampoo volumizzanti esistenti sul mercato. Oltre a ottenere un ottimo risultato dopo un solo lavaggio, i capelli sono lucidi e soprattutto sani e robusti. Joico Body penetra all’interno del capello e dona struttura anche a chi ha capelli molto sottili e sfibrati. Questo shampoo è indicato per chi vuole mantenere le lunghezze oppure per chi ha decolorato i propri capelli numerose volte.

3. Big Lush

Lush è una marca di cosmesi britannica nota per dedicarsi completamente allo sviluppo di una cosmesi sostenibile e bio. Lo shampoo volumizzante BIG è uno dei prodotti di punta dell’azienda, la composizione senza parabeni dona certamente ai nostri capelli un effetto super idratante e naturale. Il profumo è molto delicato e, dopo il primo shampoo, i capelli sono già leggerissimi e cosa non da poco, stimola la crescita dei nostri capelli. Lo shampoo è consigliato per chi non ha fatto mai trattamenti aggressivi ai propri capelli.

4. R+Co Cactus Texturizing Shampoo

Questo shampoo è un mix di particelle naturali che donano ai nostri capelli corpo e spessore ravvivandone la struttura dall’interno. Perfetto per chi ama un look naturale e sano, la fragranza dello shampoo è molto intensa e persistenze nei giorni a seguire allo shampoo. Adatto a chi ha capelli sottili e decolorati.

5. Volumetry Shampoo di L’Oreal Professionnel

Prodotto della Série Expert di L’Oréal Professionnel , questo shampoo volumizzante è ottimo anche per le capigliature maschili. Con gli ingredienti nobili dello skin care i capelli sono visibilmente migliorati e immediatamente volumizzati grazie ad una combinazione di Acido Salicilico che purifica in profondità e non appesantisce il capello e l’Hydraligh un principio attivo, utilizzato inizialmente come un prodotto per la pelle, conosciuto per proprietà idratanti che trattengono l’acqua fino all’ 82%. Idrata purifica e dona lucentezza.

Il trucco è semplice, basta un po’ più di accortezza quando compriamo i prodotti per i nostri capelli e avremo così una chioma sempre folta e luminosa.