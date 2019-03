“Social Travel Summit” a Ravenna

View this post on Instagram

Tesoro: Mosaico di Teodora / 547 d.C. Artista: sconosciuto Luogo: Ravenna – Basilica di San Vitale

La basilica di San Vitale è uno dei più famosi ed importanti luoghi di culto cattolici di Ravenna, esemplare capolavoro dell'arte paleocristiana e bizantina. La costruzione fu iniziata dal vescovo Ecclesio intorno al 526, vivente ancora Teodorico, e completata nel 547 dall'arcivescovo Massimiano, quando Ravenna era già stata riconquistata dall'imperatore Giustiniano I. L'edificio combina elementi architettonici romani con elementi bizantini, tra cui i famosissimi mosaici con il corteo dell'Imperatore Giustiniano e della moglie Teodora in tutto lo sfarzo che richiedeva il loro status politico e religioso.

The Basilica of San Vitale is one of the most famous and important places of Catholic worship in Ravenna, an exemplary masterpiece of early Christian and Byzantine art. The construction begun by Bishop Ecclesio in 526, still living Theodoric, and completed in 547 by Archbishop Maximilian when Ravenna was already reconquered by Emperor Justinian. The building combines Roman architectural elements with Byzantine elements, including famous mosaics with the procession of Emperor Justinian and his wife Teodora in all the glory that required their political and religious status.