C’era una volta un periodo lontano lontano (thanks god!) in cui le opzioni di colore delle scarpe erano super limitate. I nostri piedi erano rivestiti da un confortante nero o da un noioso marrone e, per la maggior parte, la scelta di una scarpa colorata era inconcepibile. Ma possiamo tirare un sospiro di sollievo, siamo nati nell’epoca giusta, quella del colore impazzante e soprattutto delle sneakers avant-garde.

Ora, i designer si preoccupano continuamente di lanciare e rilanciare nuovi colori per i più popolari modelli delle sneakers in commercio e, prima che tu te ne accorga, possiederai Nike Air Max in cinque tonalità diverse. Nessuno sta giudicando, comunque.

Sareste sorpresi da quanti outfit potrebbero essere costruiti intorno a delle sneakers dai colori più disparati e dai nomi strambi come “verde dentifricio” o “rosa rosé”. Il primo passo comunque è vestirsi senza paura. Il secondo è scavare attraverso innumerevoli stili di sneakers per scovare i colori che stanno per diventare grandi. Fortunatamente, abbiamo fatto tutto il lavoro di gambe per te; ecco le 10 sneakers più colorate della primavera 2019.

Luxgallery consiglia: La Torre Eiffel compie 130 anni: ricordate quando ha sfilato per Chanel e YSL?