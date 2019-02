Sneakers milionarie da 12mila dollari: ecco la tendenza delle scarpe di lusso, e che lusso! Arriva dagli Stati Uniti la nuova tendenza delle sneakers in vendita da 1.000 a 40.000 dollari. Un paio di Adidas sarebbero state vendute per 12.000 dollari, secondo quanto riporta The New York Times. Il trend è davvero sui generi; le sneakers Adidas dal prezzo stellare di 12.350 dollari sono state create da Adidas in concerto con il musicista Pharrell Williams. Sul sito di Stadium Goods le edizioni limitate di sneakers più costose e richieste del momento, dove i prezzi variano da 200 dollari fino a più di 40.000.

Il negozio si trova nel quartiere di Soho a New York, punto vendita specializzato in edizioni limitate di sneakers. A dare notizia dell’esistenza delle scarpe milionarie il quotidiano The New York Times, che riferisce di un fenomeno che ha fatto impazzire fashionisti di tutto il mondo. La richiesta di pezzi unici di Nike, Adidas, Converse e calzature di altri marchi sportivi, fa sì che dopo pochi mesi i prezzi subiscano un brusco rialzo. Le sneakers di lusso arrivano persino a costare 40mila dollari, come ad esempio le Nike Air Jordan in versione Navy Suede presenti sul sito della boutique. Un fenomeno in crescita che vede tra i primi acquirenti gli uomini.

“Uomini che stanno iniziando a trattare la moda come fosse un sport”, ha dichiarato John McPheters, fondatore di Stadium Goods insieme a Jed Stiller. “Questi individui guardano oggi alla moda esattamente come fanno da sempre le donne. E le sneakers, per loro, sono l’accessorio preferito per comunicare la propria personalità”. Ovviamente, i pochi modelli sul mercato le rendono oggetto raro, super ricercato, e quindi il loro valore tende a salire maggiormente.

Le sneakers di lusso riguardano anche i fondi d’investimento. Il fondo Forerunner Ventures, ad esempio, è entrato in Stadium Goods versando una quota di 4,6 milioni di euro. Idem dicasi per il brand di lusso LVMH, per una cifra che nemmeno è stata resa nota. Su You Tube, inoltre, il format Sneakers Shopping raccoglie milioni di visualizzazioni raccontando il fenomeno e informando sui nuovi arrivi quotidiani di pezzi unici di sneakers da Stadium Goods con testimonial attori e personaggi famosi.