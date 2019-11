Sneakers: i modelli imperdibili per l’autunno 2019

Le sneakers? Non un semplice paio di scarpe, ma un vero e proprio cult.

Un’icona che negli anni è uscita dalla propria nicchia di calzatura sportiva, fino a diventare un accessorio persino di lusso, nonché regina assoluta delle passerelle del quadrilatero della moda. I modelli di sneakers di successo oramai sono diventati tantissimi, e si possono indossare con ogni genere di outfit, da quelli sportivi a quelli più eleganti. Vi basti pensare al fatto che ci sono coppie che indossano queste scarpe persino al proprio matrimonio, il giorno più importante per una coppia. Vediamo dunque quali sono i modelli di queste scarpe iconiche da non perdere assolutamente in questo autunno.

I modelli super sporty

I modelli super sporty rappresentano un grande classico, specialmente se si considerano le sneakers da running. Piacciono tantissimo perché hanno stili molto variegati e particolari, ma anche perché sono incredibilmente comode. Inoltre, possono essere indossate con tantissimi outfit diversi, anche se rendono al meglio quando abbinate agli abiti lunghi.

Le sneakers bianche

Quando si parla di sneakers, impossibile dimenticarsi dei modelli bianchi, basici e lineari, grande must per via della loro semplicità, ma anche della facilità in termini di abbinamenti. Si tratta di scarpe imperdibili che si adattano ad ogni stile o abito, e infatti sono tra i migliori modelli di sneakers eleganti in quanto si portano proprio con tutto: dallo street style passando allo stile utility, senza dimenticare gli abiti da cerimonia e gli outfit più preziosi, come nel caso dei matrimoni.

Le sneakers di tela

Da un grande classico ad un altro, il passo dai modelli bianchi a quelli in tela è brevissimo. E anche qui vale la stessa regola di sempre: quando si parla di possibili abbinamenti, non resta altro da fare che dare sfogo alla propria fantasia, visto il numero elevatissimo di opzioni. Per fare un esempio concreto, queste calzature si trovano a meraviglia insieme ai jeans skinny e alle t-shirt bianche, e fanno una grande figura anche quando le si indossa con un bel blazer e una borsa in cuoio.

I modelli animalier

Il 2019 è stato l’anno della fantasia animalier sotto ogni punto di vista nel settore della moda, ed è chiaro che le sneakers non potevano fare eccezione. Anche se va detto che questi modelli particolari hanno in realtà mixato diversi stili e fantasie, entrando di diritto nel novero delle calzature più originali in assoluto. Come indossarle? Cercando di stemperare la loro particolarità con colori neutri, come il nero e il bianco, ed evitando geometrie o fantasie nel proprio outfit. Questo, perché bastano e avanzano quelle proposte dalle scarpe, soprattutto se applicate a modelli già di per sé appariscenti, come le chunky sneakers.

I modelli coloratissimi

Quest’anno i piedi si tingono di mille toni cromatici, come dimostrato dalla passione verso le sneakers colorate. Questi modelli, infatti, hanno conquistato le platee e le passerelle, proponendosi in varianti sempre più estrose e accese. Anche se non vanno dimenticate le sneakers con colori più soft, come quelli pastello, che vanno sempre di moda.

Concludendo, dall’animalier al bianco candido, c’è un paio di sneakers capace di andare incontro ad ogni desiderio o stile possibile.