Sneakerness riunisce i fanatici delle scarpe che celebrano la loro passione. Un mix unico di marchi e negozi leader a livello mondiale offre più di un semplice assaggio della cultura delle sneaker. Scopri prototipi esclusivi, fai affari per campioni rari o lasciati ispirare dai fantastici design vintage. Scambia per ricordi d’infanzia, incontra di nuovo il tuo primo vero amore e vedi che una fantasia di una scarpa che hai inseguito in tutti questi anni si materializza davanti ai tuoi occhi. Oppure saresti potuto passare semplicemente per vedere di cosa si tratta.

Sneakerness: un mondo tutto da scoprire

E forse ti renderai conto piuttosto prima che dopo: potresti essere sempre stato uno sneakerhead. Sneakerness è un ritrovo per un gruppo eterogeneo di persone di comunità diverse, ma condividono tutte la stessa passione. Da questa passione è nata Sneakerness. Gli amici si riuniscono per montare una piattaforma per coloro che non ne hanno abbastanza delle sneaker e della cultura che ne deriva. Una cultura tanto ampia quanto diversificata: collega venditori e marchi privati, atleti e artisti, musicisti e designer, ballerini e DJ, chef e animatori. «Vivendo nell’era della rete ci rendiamo conto che queste persone e i loro talenti sono collegati. E tutto ciò che serve per rendere qualcosa di più grande dalle loro scene individuali è un’opportunità per riunirli tutti. Questa è la visione in cui abbiamo creduto fin dal primo giorno, e lo facciamo ancora oggi».

Sneakerness offre tavoli a collezionisti privati e singoli venditori che hanno cose da offrire che loro stessi avrebbero cercato. Ecco la tua occasione per trovare la rarità che hai inseguito per anni, per aggiungere finalmente la tua sneaker che era esaurita ovunque nella tua collezione. Insieme alle più grandi sneakerhead della tua città, garantiamo che ciò che trovi accatastato su quei tavoli è il vero affare e, a volte, appena pronto. Discuti e parla, fai un buon affare se sei abbastanza fortunato, controlla le personalizzazioni più folli o senti semplicemente la tua mascella cadere quando vedi i prezzi di alcuni dei tesori che le persone hanno portato in mostra.