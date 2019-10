Smalti Autunno 2019: tutte le tinte più belle da sfoggiare adesso

L’autunno non solo ci offre giornate più fresche da passare sul divano con una bella tazza fumante di Pumpkin Spice Latte (clicca qui per la ricetta infallibile) tra le mani. Per gli appassionati di unghie, tra le cose più eccitanti che ci offre questa mezza stagione, ci sono decisamente le nuove collezioni di smalti per l’autunno, tra cui scegliere le nostre sfumature per una manicure impeccabile.



1. OPI — Berlin There Done That

Con range di tonalità tra cui scegliere che vanno dall’arancione bruciato al verde oliva e al prugna, abbiamo l’imbarazzo della scelta. Grazie a marchi come Essie, OPI e Orly, ti possiamo garantire che avrai difficoltà a scegliere quale sarà solo uno dei tuoi preferiti in questa gamma autunnale di tonalità. Se stai cercando una nuova ispirazione per la manicure per l’autunno 2019, scorri verso il basso per trovare alcune delle nostre nail polish per l’autunno preferite, sia vecchie che nuove. E lo promettiamo, solo uno di questi ha il colore della nostra nuova ossessione, il Pumpkin Spice Latte.



2. Smith and Cult — Dark Like Me

Gli smalti autunno inverno 2019-2019 puntano su colori cremosi e che si ispirano alla natura. Una palette che comincia con colori neutri per l’autunno fino ad arrivare a tonalità più scure e intense per l’inverno 2020. Ecco quindi i colori sui quali puntare:

Colori neutri e cremosi

Unghie naturali, brillanti e con la french manicure

Rosso tendente al bordeaux

Marrone cappuccino ma anche scuro

Nero senza tempo

Prugna intenso

Verde in tutte le sue declinazioni



3. Rimmel — Urban Chameleon



4. Orly — Into the Deep



5. Essie — Playing Koi



6. Mavala — Walnut Grove



7. Barry M — Milky Way



8. Deborah Lippmann — Like a Virgin



9. Lauren B. Beauty — The Chateau



10. Essie — Go Go Geisha



11. Nailberry — Cocoa Cabana



15. Leighton Denny — Vintage Chic



13. Morgan Taylor — Neutral by Nature