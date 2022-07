Siti d’incontri: cosa è successo dopo la pandemia?

Già dagli ultimi tempi precedenti alla pandemia si notava un buon incremento di utenti che cercavano sul web nuove esperienze sessuali e romantiche, da condividere con persone nuove e in linea con i propri desideri. I siti di incontri sono stati rivalutati dalla maggioranza delle persone, che hanno smesso di intenderli come piattaforme per disperati, ma più come un modo per cogliere delle opportunità.

Successivamente, dal primo lockdown c’è stata una vera e propria esplosione: stando chiusi in casa per settimane, ci siamo resi conto delle mancanze che vivevamo e di tutte le esperienze di vita che ancora volevamo fare.

Racconti erotici e annunci scambisti

Le esperienze di vita più belle si vivono con l’intimità di altre persone, ma non tutti abbiamo gli stessi gusti e anzi, viviamo ancora moltissimi tabù legati al mondo della sessualità, per i quali facciamo fatica a condividere liberamente racconti erotici, se non tramite una sex chat.

Le persone quindi avevano bisogno di un libero social network, dove poter cercare la propria nicchia e trovare altre persone, spogliate da bias e tabù inutili, per essere liberi di esprimersi e godersi momenti eccitanti, senza nessun genere di filtro o imposizione sociale.

Un progresso importante da parte degli italiani si è potuto osservare nel modo di intendere la propria sessualità e quella delle persone attorno a noi. È aumentato l’interesse e la curiosità per le varie sfaccettature che la possono contraddistinguere e di conseguenza si è ampliato il campo di azione. Molto probabilmente tante persone hanno iniziato a partecipare a chat bdsm, esplorare annunci scambisti o cam coppie charming giusto per il gusto di provare qualcosa di nuovo. Coppie scambiste amatoriali e soft bdsm sono il primo genere di esperienze che tendiamo a considerare fuori dall’ordinario ma che, anche se non per tutti, possono transitare verso nuovi luoghi, sicuramente più emancipati e liberi della quotidiana normalità.

Coppie Scambiste e Libertinaggio: come fare?

Per provare questo genere di esperienza ci sono tanti modi, ma sicuramente quello con più chances di riuscita e aperto a tutti è iscriversi ad un sito per coppie scambiste, soft bdsm o incontri in generale.

Wyylde per esempio è un sito di questi, quindi prima di tutto sarà necessario iscriversi.

La piattaforma per iniziare chiederà qualche informazione sul genere, orientamento sessuale, il tipo di esperienze che si cerano e altre informazioni simili, che raccontino qualcosa della persona che si è. Dopo aver completato l’iscrizione, è il momento di approdare sul sito. Ci sono tante alternative su questi siti di incontri scambisti: chat webcam, cam to cam, bdsm party.

Se ancora non si sa bene come orientarsi, potrebbe essere una buona idea entrare all’interno di alcune community, cercando ispirazione direttamente negli altri utenti, condividendo le proprie perplessità e desideri. Tempo al tempo, arriverà il momento nel quale potersi aprire liberamente a queste esperienze.

È arrivato il momento di mettere da parte i tabù: non esiste un’età giusta per emanciparsi e liberarsi dal peso di non vivere appieno la propria sessualità. I nuovi strumenti digitali possono permettere di avvicinarsi a persone con gli stessi interessi e alla ricerca di nuove storie e racconti erotici, che sia in scambi di coppia amatoriale o in chat cam live.