C’é dell’inverosimile in questa romantica storia d’amore. Si dice che sia già tutto scritto nel momento in cui nasciamo, e che tutte le decisioni che prendiamo conducano sempre al nostro unico destino. La storia che vi stiamo per raccontare non ha nulla da invidiare a quelle delle Disney. La vicenda è stata raccontata da Barbie Atienza, presidente del United Print Media Group nelle Filippine, un’associazione dei principali giornali e tabloid del paese. La foto mostra il tenero bacio di due bambini in un parco giochi, mai e poi mai i due protagonisti avrebbero pensato che trent’anni dopo di sarebbero giurati amore eterno.

Trent’anni dopo il primo bacio convolano a nozze

Il presidente dell’associazione United Media Group, Barbie Atienza, pubblica questa romanticissima storia d’amore. La foto ritrae i protagonisti quando trent’anni fa giocavano insieme nel parco di Baguio, una città delle Filippine. Scatta il bacino romantico che si danno i bambini giocando, la macchina fotografica immortala questo innocente momento senza sapere che sarebbe stato un ricordo bellissimo che sarebbe andato dimenticato. I due bambini però non si sono più visti fino a due anni fa, quando la coppia si è accorta che quella foto era un reperto per la loro storia!

Una storia romantica come quelle dei cartoni Disney!

Allora è vero che esiste il “vissero felici e contenti”, questa storia potrebbe essere un bellissimo spunto per un cartone Disney, uno di quelli che fa sognare tutte le bambine del mondo. La coppia filippina sorride in foto, felicissima di essersi ritrovati dopo trent’anni di anonimato. Sorride davanti a quella foto che dolcemente immortala il loro primo bacio.