“Shoes addicted” che passione! Le scarpe versione animalier firmate Le Silla sono un must have imperdibile per molte esperte fashioniste che non rinuncerebbero mai a possederne almeno un paio all’interno della propria scarpiera fashion che si rispetti. Le calzature Le Silla sono finemente lavorate e minuziosamente ricercate nei particolari e realizzate con materiali pregiati. Le scarpe Le Silla sono sinonimo di extralusso e femminilità, grazie alla ricchezza di forme e al design appropriato in ogni occasione. Il marchio Le Silla vuole creare una scarpa che renda la donna sempre elegante e al contempo di classe. Un prodotto caratterizzato da leggerezza e sinuosità, mistero e fascino.

“Shoes addicted”: le scarpe firmate Le Silla conquistano molte celebrità. Giulia Salemi e la passione per l’animalier

Giulia Salemi, è risaputo, sia una regina incontrastata ed icona di stile sempre all’avanguardia. La sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia (GFVip) le ha permesso di sfoggiare, ad ogni puntata, mise super griffate e fashioniste, da far invidia a chiunque ( e dai prezzi proibitivi). Ultimo esempio extra lusso, le scarpe indossate proprio durante l’ultima puntata del seguitissimo format televisivo: le scarpe con il tacco in fantasia animalier firmate Le Silla. Il costo? Da capogiro. Sul sito del brand le pumps maculate vengono vendute a 593 euro. Non male!

Scarpe extra lusso: Le Silla protagoniste anche in versione animalier

La passione animalier della bellissima influencer Giulia Salemi, però, non si ferma qui! Mood sexy e super aggressivo per la bella inquilina del GFVip. Durante le scorse puntate del format firmato Mediaset ha sfoggiato un mini abito leopardato che ha messo in risalto la sua body shape mozzafiato. Per la precisione un modello strapless firmato Gaelle Paris con lo scollo a cuore, la gonna a portafoglio e un drappeggio all’altezza del punto vita. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand costa 219 euro. Anche se al momento è possibile trovarlo ad una cifra scontata. Per completare l’outfit impeccabile e super sexy ha detto addio ai maxi cerchi dorati a cui non ha quasi mai rinunciato nelle scorse settimane, preferendo degli orecchini pendenti arricchiti con una pietra scintillante di Giuseppina Fermi Gioielli.