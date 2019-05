Shiseido: la skincare che esalta la tua bellezza, anche quando fai sport

La skincare che esalta la tua bellezza, anche quando fai sport…Fresca di vittoria come miglior Makeup al Prix d’Excellence de la Beauté 2019, indetto dalla rivista Marie Claire, la linea dedicata al trucco del famoso brand giapponese continua a conquistare beauty influencer e makeup artist. La sua filosofia, visionaria e futuristica, è stata declinata in 125 nuance, 4 texture e 22 tipi di prodotti: sono questi i numeri di un successo che punta alla creazione di centinaia di makeup differenti, tutti accomunati dall’idea di esaltare la bellezza del viso in ogni condizione di luce e di prendersi cura della pelle, sempre, anche se stai stendendo un rossetto.

D’altra parte, dalla più antica azienda cosmetica al mondo, che ha fatto dell’innovazione tecnologica il suo vessillo fin dall’anno della sua fondazione – avvenuta a Tokyo nel 1872 – c’era da aspettarselo.

Artigianalità, rigore scientifico e texture sensoriali rimandano a un universo in cui la bellezza è una forza positiva, che va “sentita”, prima ancora di essere vista, e in cui il makeup e la skincare vanno considerati veri e propri rituali di benessere.

Lasciandosi ispirare da questi concetti, Shiseido usa la bellezza come un antidoto contro i mali del mondo, la plasma come a voler creare un luogo dove trovare conforto, la rende materica.

Ogni linea è stata concepita in maniera rigorosa: oltre 10 centri di ricerca in tutto il mondo si occupano di studiare nuove formulazioni, rispondere alle esigenze della vita contemporanea, innovando ma senza mai rinunciare al piacevolezza e al comfort.

A cominciare dai prodotti dedicati al makeup estivo, arricchiti da agenti idratanti e caratterizzati da fattori di protezione da molto alti a medi, che resistono all’acqua e al sudore. Perfetti quindi, per chi non rinuncia a un incarnato perfetto neppure al mare, durante un pool party o mentre fa sport. Non solo, studiati per chi non esce mai senza un velo di gloss sulle labbra sono gli UV Lip Color Splash, in varie nuance ispirate ai più famosi paradisi terrestri. I nostri preferiti? L’Uluru Red, rosso fuoco come l’Ayers Rock e il Tahiti Blue, trasparente come il mare polinesiano. I nomi non sono stati scelti a caso: questo ormai iconico gloss è water resistant, ha un fattore di protezione 30 e un finish brillante, che lo rende perfetto per avere labbra glamour, anche sotto il sole.

È chiaro, quindi, come Shiseido tenga particolarmente al tema della protezione solare: non a caso, è opinione comune che il segreto della pelle di porcellana delle donne asiatiche risieda soprattutto nell’accortezza con cui si difendono dai raggi del sole sempre, anche in inverno. È, partendo da questi presupposti, che nasce la linea di solari Sports, formulati con l’esclusiva tecnologia WetForce, che permette di rafforzare il filtro solare a contatto con l’acqua o il sudore. In più, hanno texture così impalpabili da risultare impercettibili sulla pelle. Saranno loro i protagonisti del Fit&Sun weekend, una due giorni che Shiseido ha organizzato in collaborazione con Virgin Active proprio per sensibilizzare sull’uso della protezione solare in ogni condizione, anche quando si fa sport all’aria aperta.

Appuntamento fissato per il 25 e il 26 Maggio in 6 città italiane.

Insomma, tutte le linee del brand sono animate da una forza vitale: potrai trovare i migliori prodotti Shiseido su Farmacosmo.

È chiaro, quindi, quanto Shiseido sia orientato alla bellezza, intesa come un concetto che va al di là dell’estetica fine a stessa. Il brand, infatti, promette di esaudire 3 promesse a chi decide di abbracciare la sua filosofia e acquistare i suoi prodotti.