Signori e Signore, la Milano Fashion Week apre i battenti! Per una settimana la città ospiterà sfilate e presentazioni delle collezioni Autunno/Inverno 2019/20, per conoscere i nuovi trend dei brand più celebri dell‘haute couture.

Si conoscono già alcune novità di questa edizione, come il lancio del brand del giovane fashion designer Marco Zanini o la presentazione alla stampa e ai buyer la nuova collezione di MM6 Maison Margiela, che avverrà mercoledì 20 febbraio presso la boutique Maison Margiela di via della Spiga 46. Esordio anche per la stilista portoghese Alexandra Moura che lancerà il proprio brand Marios; infine, saranno previsti i debutti di Marco Rambaldi e Act n.1, che sfileranno sulla passerella di Milano.

Come da tradizione, l’iniziativa si aprirà di martedì e si chiuderà il lunedì successivo. Il sabato e la domenica rappresenteranno il cuore della manifestazione, quando si concentrerà il maggior numero di sfilate degli stilisti di punta. Non mancheranno le eccezioni come Gucci, che sarà fra i primi a presentare la propria collezione. Fra gli stilisti presenti: Giorgio Armani, Missoni, Bottega Veneta, in cui farà il suo debutto Daniel Lee alla direzione creativa, Alberta Ferretti, Moncler, Roberto Cavalli, Byblos e Salvatore Ferragamo.

Sfilate Milano Fashion Week 2019/2020: programma, date e orari