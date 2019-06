Dior ha portato l’arte alla settimana della moda di Parigi, quando la designer Kim Jones ha utilizzato una monumentale scultura in gesso sulla passerella per ispirare la sua mostra architettonica. Ospiti tra cui Kate Moss, Christina Ricci e Kelly Osbourne si sono meravigliati delle gigantesche opere dell’artista americana Daniel Arsham che spiegavano DIOR tra intonaco rotto e gioielli surreali che luccicavano.

Il ritorno di Dior al passato

«È incredibile» ha esclamato la Osbourne. «L’artista mette dei veri cristalli nella sua opera». La metafora del gioiello nascosto all’interno delle sculture ha fornito a Dior Man il suo tema: la bellezza portata alla luce dal passato. Fu il punto di partenza di una collezione che risaliva al passato di Christian Dior, che rivoluzionò l’industria della moda globale dopo la seconda guerra mondiale con i suoi stili scolpiti e couture. Questi sono stati evocati tutti attraverso i 49 look.

A-line e geometrie

Abiti morbidamente scolpiti – singoli e doppiopetto, e in tinte tenui – lunghe strisce di seta a contrasto che richiamano abilmente l’ombreggiatura delle vere sculture sulla passerella. I cappotti rigidi e geometrici A-line in bianco, nel frattempo, hanno fatto riferimento alla popolare borsetta della casa usando le curve dell’oggetto come lembi di tempesta.

L’esplorazione del sé

Altrove, la stampa del giornale usata per la prima volta dall’ex disegnatore John Galliano due decenni fa era rappresentata da calze, borse da sella e camicie trasparenti. I disegni eccessivamente referenziali sono un frequente svantaggio di Dior – ma Jones ha assicurato che non ha perso la propria identità. In effetti, l’aspetto più forte della collezione – come una semplice T-shirt con un lavaggio blu acquerellato su una spalla – sembrava proprio come esplorare il proprio sé artistico in perfetto stile Jonas.