Si è svolta a Verona l’annuale LegShow di Calzedonia, la sfilata/evento che svela la collezione collant 2019/2020. Sulla passerella tutti i trend per questo inverno, indossati da top model dalle gambe chilometriche e in front row anche numerose celebrità.

Fashion show

Il Calzedonia fashion show ha presentato in passerella le tendenze per i collant e le calze Autunno/Inverno 2019 2020.Incorniciate da una scenografia spettacolare che ricrea, all’interno dell’headquarter veneto del marchio, un Grand Hotel dalle lussuose stanze e un corpo di ballo dalle movenze cinematografiche, le modelle percorrono la passerella con indosso le proposte più originali per la stagione appena iniziata. Collant leggeri, pesanti o in cashmere, minimal e chic oppure dalla fantasia estrosa. Calzedonia ha proposto davvero tanti modelli, impossibile non trovare quello perfetto per la propria personalità. Grandi protagonisti anche le fantasie Argyle, con grafiche macro, che si ispirano ai tessuti gessati oppure a pied de coq geometrici, declinati su tantissime colorazioni. Presenti anche modelli con pizzi, fiori e gli intramontabili pois e animalier.

Star

A partecipare al fashion show di Calzedonia, numerose celebrità: modelle e influencer tra le quali la top model Barbara Palvin, testimonial di Calzedonia Mare e l’ospite d’onore Chiara Ferragni, ambassador del marchio da diverse stagioni, arrivata a Verona insieme alla mamma e per tutto lo show seduta accanto al patron di Calzedonia, Sandro Veronesi. E poi Tina Kunakey, la cantante Malika Ayane, la show girl Melissa Satta e il marito, il calciatore Boateng, le sorelle Cristina e Benedetta Parodi. Le calze sono state le protagoniste, in un evento che ha voluto celebrare anche il compleanno (60 anni) di questo accessorio femminile.