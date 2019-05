Si potrebbe obiettare che un Justin Bieber senza né camicia né t-shirt abbia ben poco a che fare con le tendenze estive di bellezza – oltre ad essere chiaramente sexy e possedere un gran bel corpo che merita di essere osservato immediatamente con grande attenzione.

Ma quando si tratta di tendenze tattoo, che è quello di cui stiamo parlando, è proprio lui la persona giusta a cui fare riferimento. Così individuarle diventa un gioco da ragazzi.

Per essere chiari, non è necessario spogliarsi tanto da far vedere il proprio intimo Calvin Klein per apprezzare appieno l’inchiostro sulla pelle, ma JonBoy, celebre tatuatore al negozio Moxy a Times Square, New York City, prevede che quest’anno vedremo sbucare i tatuaggi un po’ da tutte le zone del corpo.

«Ho sicuramente notato un aumento di popolarità nelle donne che si tatuano il fianco, o entrambi i fianchi, in modo da potersi mostrare mentre indossano un bikini, e sul retro del collo, che attira l’attenzione quando i capelli sono acconciati in un certo modo», ha detto JonBoy.

«Tuttavia, la zona al lato del seno regna ancora come il luogo più popolare per un tatuaggio. Penso che tutti questi saranno più popolari in estate perché possono essere facilmente mostrati, ma anche facilmente nascosti».

Posizionamento a parte, c’è un tema che vedrai nel corso di ogni tendenza: «Credo che i tatuaggi piccoli, minimali e lineari siano sicuramente qui per restare». Dillo con noi: baby, baby, oooh!

Tatuaggi ad acquerello: coloratissime idee per l’estate