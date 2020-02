Sexy Innovation: la mia ultima campagna pubblicitaria firmata Yamamay

Sexy Innovation: innovare è sexy

Una nuova sensualità, femminilità ed eleganza delle forme si sta imponendo sul nuovo mercato della lingerie mondiale. Sì, perché il celebre brand in questione (Yamamay) ha scelto in occasione della sua ultima campagna pubblicitaria, uno stile sexy ma allo stesso tempo elegante ed innovativo. Sempre a favore della bellezza femminile. Le foto, scattate dal grande maestro della fotografia Giovanni Gastel, sono un trionfo di luci e ombre, che accompagnano le forme sinuose in movimento. Protagonista del set? Con mio grande orgoglio e tuttora “piacevolmente felice e emozionata”; la sottoscritta. Esatto, proprio la Vostra affezionata “reporter di moda” Valentina. Che per tutto questo periodo potete trovare nelle vetrine dei principali punti vendita Yamamay.

Un onore aver avuto l’opportunità di scattare con un maestro, qual è, Giovanni Gastel. Unico nello stile e nella composizione fotografica. Ha rappresentato al meglio la mia sensualità, valorizzandola in ogni suo aspetto: dalla scelta delle pose; all’espressività del volto. Un connubio di tecnica e creatività artistica, sempre accompagnata da una travolgente simpatia e voglia di creare una bella atmosfera lavorativa, Quella che mi ha accompagnata anche durante la scorsa campagna Myconfidentbeauty.

Inevitabilmente, ci si sente parte di una grande famiglia. Oltre ad una grande occasione e visibilità per la mia carriera di modella, che mi vedrà in questo inizio 2020, a Istanbul. Un nuovo inizio, quindi, sempre dettato da una gran voglia di esplorare il mondo, grazie al quale trovo sempre nuovi spunti e stimoli per il mio percorso nel modeling, e (conseguentemente) per il mio blog. Sempre con uno sguardo rivolto verso i miei nuovi obiettivi: più maturi ed ambiziosi. Ad oggi, nutro una maggiore consapevolezza sul lavoro, grazie alla quale, riesco a trasmettere una nuova sensualità che nasce dal profondo, da ciò che sento nella mia sfera più intima. Sdoganando per sempre, la mera sensualità superficiale; che si basa soprattutto sulle apparenze.

Il nuovo significato di sensualità

Sexy ‹sèksi› agg., ingl. [der. di sex «sesso»]. – 1. Che, o chi, è dotato di forte attrazione fisica e seduttiva nei confronti degli altri. Il fulcro della campagna pubblicitaria Sexy Innovation è proprio questo. Completi raffinati ma al contempo dotati di una vestibilità perfetta. Seta, pizzi,basic e molto altro al centro della nuova collezione Yamamay. Ho avuto questa grande occasione di indossare personalmente questi capi di lingerie veramente molto sexy. E che esprimono al massimo l’essenza della donna e la sua bellezza.

“La nuova campagna pubblicitaria per la lingerie Yamamay ha una qualità basata di luci/ombre che accentua davvero le curve sorprendenti di Valentina Bissoli. Valentina non sembra diversa da una femme fatale da un film noir.. (…) Valentina Bissoli ha un corpo fantastico e mentre ammiro l’arte in mostra qui e l’uso creativo della luce e dell’ombra… (…) Ah beh, Valentina Bissoli avrà sicuramente il suo tempo sotto i riflettori ancora una volta, come questa che è tra le campagne di lingerie più sexy che abbia mai visto da qualche tempo e che di sicuro porterà ad un affare più grande e migliore che coinvolgerà il suo volto. Credo che presto ci aspetteranno cose sempre più importanti da lei”.

Giornalisti, critici di moda, esperti del settore, così detti “fashionisti”; hanno analizzato questa campagna, affermando quanto fosse ben chiaro il focus sull’essere “sexy e desiderabili” vestendo dei bellissimi completini intimi firmati Yamamay. Una piacevole sorpresa, per chi, come me; aveva visto fino a quel momento, nelle vetrine del celebre brand di lingerie italiano; Eva Herzigova, Naomi Campbell, Kate Upton, Emily Ratajkowski e moltissime altre modelle famose. Tutto ciò mi ha riempita di orgoglio e gratitudine. Valori in cui credo fermamente. E che, senza di essi, a mio parere, risulta difficile raggiungere livelli importanti, in quanto, si potrebbe dare tutto (troppo) per scontato, quando in realtà, non lo è affatto.

“Grazie di cuore a tutti quelli che mi amano e che mi supportano e sopportano! 🙏🏻 ho ricevuto moltissimi messaggi in questi giorni! Grazie (soprattutto) a chi ha reso possibile tutto questo, chi ha creduto in me e ha permesso la realizzazione di questo bellissimo obiettivo! Grazie grazie e ancora grazie..”.

Yamamay: un traguardo importante come modella

L’importante è non fermarsi mai ai risultati ottenuti, ma guardare sempre oltre, migliorandosi in vista dei nuovi obiettivi lavorativi. Caratteristica principale di qualsiasi modella che si rispetti. Tenendo presente, ovviamente, dove si è arrivati: ma ancor di più, da dove si è partiti e qual’è la meta finale. Un susseguirsi di momenti all’interno della propria memoria emotiva che si intersecano continuamente fra di loro. E che porteranno, inesorabilmente, al compimento del proprio destino o meglio “disegno divino”, in quanto credo fermamente nella sua esistenza. Al quale, però, va aggiunta una buona dose di determinazione e duro lavoro.

Perché è solo grazie a quest’ultimo che si possono raggiungere le vette più alte ed ambite. Infine, in aggiunta a questo obiettivo importante realizzato, vorrei nuovamente ringraziare: chi mi ha amato e chi no…chi mi ha sostenuta e chi, nonostante tutto, mi ha invidiata per tutti questi anni. Chi mi ha rifiutata ed umiliata, e chi; mi ha innalzata sul piedistallo più alto. Chi mi è stato vicino e chi, ha saputo, credere nelle mie potenzialità come persona (in primis) e come modella. Grazie a tutti VOI che avete reso possibile tutto questo! Perché avete contribuito, nel bene e nel male, a creare la persona che sono oggi. E che, in questo momento, potete trovare in tutte le vetrine dei negozi Yamamay. Spero di aver contribuito, personalmente, a creare una piccola parentesi nel mondo della moda, fatta di forme, sensualità ed eleganza. Caratteristiche che, purtroppo, non si trovano facilmente all’interno delle campagne pubblicitarie fashion. Per cui, ancora una volta, viva le forme che ci rendono sensuali!

Love you all…. Valentina