Settimana bianca sul Plan de Corones, il paradiso degli sport invernali

Se siete amanti della montagna allora dovete per forza amare l’Alto Adige e se amate l’Alto Adige dovete per forza amare il Plan de Corones (Kronplatz in lingua tedesca), maestosa montagna delle Dolomiti di Braies, tra la Val Pusteria e la Val di Marebbe.

La zona vacanze del Plan de Corones è sicuramente una delle più apprezzate e frequentate del territorio altoatesino, un po’ in tutte le stagioni dell’anno, in particolare nella stagione estiva e in quella invernale.

A proposito della stagione invernale, quella 2023-2024 inizia il 25 novembre 2023 e avrà termine il 14 aprile 2024; un periodo piuttosto lungo durante il quale la valle si trasforma in un vero e proprio paradiso terrestre per gli appassionati della neve e degli sport invernali. Quindi, se fate parte di questi, perché non prendere in considerazione una settimana bianca in Val Pusteria?

Val Pusteria: dove soggiornare durante la settimana bianca?

La Val Pusteria è una zona di grande vocazione turistica ed è il luogo ideale per una settimana bianca; se dunque state accarezzando questa idea vi suggeriamo di prenotare con un certo anticipo il vostro soggiorno presso uno dei due Kronhotels sul Plan de Corones, ubicati a Chienes (a breve distanza dalla splendida città di Brunico). Avete due possibilità di scelta, entrambe di eccezionale livello: l’hotel Kronblick e l’hotel Leitgam.

L’hotel Kronblick è una splendida struttura a 4 stelle per single, coppie, famiglie, gruppi di amici che offre ai suoi ospiti camere e suite ampie e dotate di molti comfort. A disposizione avrete una grande area SPA di circa 2.000 metri quadrati nella quale sono presenti piscine interne ed esterne, vasche a immersione, saune di vario tipo, ambiente per il fitness ecc.

L’hotel Leitgam è una struttura 4 stelle superior dedicata agli adulti e agli over 14; anche questo hotel è dotato di ampia area wellness con saune, piscine, vasche a idromassaggio, zone relax ecc.

Gli sport invernali sul Plan de Corones

Alloggiando in uno dei Kronhotels vi trovate in uno dei più apprezzati comprensori sciistici del territorio altoatesino, quello del Plan de Corones che vi mette a disposizione circa 120 km di piste per qualsiasi livello di abilità; 31 sono invece gli impianti di risalita. Se siete degni eredi di Alberto Tomba, qui troverete pane per i vostri denti sulle black five, le 5 piste nere di questa montagna: Sylvester, Herrnegg, Pre da Peres, Erta e Piculin.

Se agli sci preferite lo snowboard, allora potrete sfruttare l’attrezzato Snowpark Plan de Corones, conosciuto da tutti gli appassionati di questo sport.

Se con voi sono venuti dei bambini, potrete farli impazzire dal divertimento portandoli nel Kids Safety Park dove impareranno i primi rudimenti dello sci grazie a esperti maestri che li seguiranno con grande attenzione.

Questa area vacanze è ideale anche per chi apprezza le escursioni invernali, sono infatti moltissimi i percorsi che si possono fare immersi in imbiancati scenari come per esempio il sentiero dei masi tra San Sigismondo e Chienes, il sentiero delle farfalle a San Sigismondo, l’escursione da Chienes a Casteldarne ecc. Infine, se amate lo slittino potrete sfogare la voglia di discese sulle varie piste disponibili in questa area vacanze; fra le tante si ricordano in particolare la pista Korer (Brunico-Riscone, la Haidenberg (San Lorenzo di Sebato-Santo Stefano) e la Lothener Köpfl (Falzes).