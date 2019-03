Il suo ex Justin Bieber aveva appena fatto su Instagram una scioccante professione d’amore per la moglie Haley ma lei, Selena Gomez, si è mostrata in tutta la sua rilassata bellezza al lancio della nuova campagna Puma. La 26enne star Disney, amatissima anche in Italia, ha sfoggiato un look sexy e sportivo, in biker shorts e scarpe da ginnastica. Selena posava proprio nel momento in cui il suo ex, Bieber, fronteggiava un vero e proprio assalto degli haters su Instagram. L’accusa? Aver sposato la bella (e più matura) Hailey Baldwin con il solo scopo di tornare alla sua ex, Selena. Assurdo vero? Ma è la vita da Star.

Certo che a vedere Selena nella nuovissima e intrigante campagna Puma, Justin si sarà senza dubbio rifatto gli occhi. La 26enne star Disney sfoggiava pantaloncini da biker davvero micro, con un maglione oversize adornato dal nome del marchio. Le sue lunghe gambe erano lì, in bella mostra, sexy più che mai. Così come sensuale era il trucco leggero, una palette minimalista che ha tirato fuori il meglio dal già bellissimo sguardo di Selena.

Poco prima, Justin aveva risposto ad attacchi di puro odio su Instagram nei confronti della moglie Hailey, di cui Bieber aveva appena pubblicato una foto sexy. “NON sei innamorato di Hailey! L’hai solo sposata per tornare da Selena”. Mentre un altro hater commentava: “Inoltre Hailey è stata con uomini come @shawnmendes per la fama e lei è razzista”. Dopo aver lasciato la sua risposta, Justin, 25 anni, ha anche screenshotttato il messaggio e l’ha postato nelle storie di Instagram. Bieber ha invitato i suoi veri fan a difenderlo da questi attacchi invitandoli a ripostare ovunque gli screenshot degli odiosi messaggi.

“Immaturi” e “malati”: così Bieber ha definito gli haters, oltre a chiamare Hailey “la cosa migliore che gli fosse mai capitata”. «Perché avrei dedicato tutta la mia vita a qualcuno sposandola per tornare alla mia ex?», scrive su Instagram Bieber a proposito dell’assurda teoria che lo vorrebbe sposato con Hailey Baldwin solo per tornare con Selena Gomez.

«Chiunque creda che sia meschino avere dieci anni di meno della persona che ami, sragiona», ha incalzato Bieber, tornando subito dopo a parlare del suo rapporto con la bellissima ex. «Ho assolutamente amato e amato Selena che avrà sempre un posto nel mio cuore, ma sono “guarito” ora (sic). Sono innamorato di mia moglie e lei è la cosa migliore che mi sia mai capitata». Discorso chiuso, ma chissà se Justin aveva già visto le foto della nuova campagna di Selena Gomez per Puma.