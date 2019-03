Siete alla ricerca del principe azzurro ma non ne avete mai incontrato uno veramente degno di questo titolo? Forse avete solamente concentrato le energie sui segni zodiacali sbagliati. Oggigiorno il tempo è denaro, è la cosa più monetizzabile che abbiamo, dunque occorre sfruttarlo al meglio per ridurre al minimo il margine di errore. I matrimoni sono anche tornati di moda negli ultimi anni: ecco dunque i tre segni zodiacali più affidabili con cui mettere su famiglia!

Acquario

Un segno creativo e molto intelligente che si annoia con molta facilità e quindi non facilissimo da gestire ma se avrete costanza e fiducia nessuno potrà rendervi più felici di un Acquario. L’Acquario è il simbolo della fermezza e dell’affidabilità, il periodo in cui nasce è freddo e in lui risiedono tutte le caratteristiche della stagione invernale: è infatti uno spirito libero, come il vento sulle montagne e sarà dunque fondamentale non sopprimere questa sua esigenza di libertà. Se ci riuscirete avrete un compagno affidabile, che sa gettare le basi per un solido futuro.

Conferma questa lettura Leonardo Pieraccioni, Acquario puro e compagno di vita della splendida Laura Torrisi, conosciuta sul set di “Una moglie bellissima” (appunto ndr) con la quale ha una splendida bambina: Martina. Simpatico, artista e travolgente, l’Acquario è l’uomo perfetto con cui mettere su famiglia.

Scorpione

Nato nel cuore dell’autunno, lo Scorpione è uno dei segni più complessi dello Zodiaco. Le persone nate sotto il segno dello Scorpione sono parecchio intuitive e acute, estremamente passionali e riflessive, dotate di una sensibilità senza eguali. Romantici dunque e emotivamente intensi hanno il pregio di essere persone tenaci, forti, resistenti e sono in grado di superare le difficoltà come nessun altro segno zodiacale. Ecco perché sono il partner ideale per creare una famiglia.

Kim Rossi Stuart, del segno dello Scorpione, farebbe davvero impazzire col suo fascino innato e la sua passionalità travolgente. Da pochissimo marito di Ilaria Spada (2 marzo 2019) Kim sa come far innamorare una donna ed essere un padre amorevole (il suo bimbo si chiama Ettore).

Leone

La natura del Leone è caratterizzata da energia ed estroversione, entrambe caratteristiche che gli garantiscono un discreto successo in termini di conquiste amorose. Sotto la corazza aggressiva il Leone nasconde un animo profondamente romantico e chi si lascerà conquistare dal suo fascino e dalla sua classe sarà ripagata da un amante devoto e affidabile.

Emblema del marito perfetto è Barak Obama, Leone carico di fascino, solare, volitivo e molto ma molto uomo vi conquisterebbe coi suoi modi galanti e la sua passione per tutto ciò che è bello e raffinato. La prova è la bellissima Michelle, compagna di vita nonché madre dei suoi figli, Barak sa come trattare il gentil sesso.