Il fascino è l’elemento al quale le donne difficilmente resistono e alcuni segni zodiacali portano con sé una carica fascinosa più forte degli altri. Quali sono i segni più affascinanti dello Zodiaco? E’ tempo di trovare risposta per questo quesito: ecco la rosa dei venti del fascino zodiacale.

I segni zodiacali più affascinanti dello Zodiaco

Capricorno

Il Capricorno non viene considerato – erroneamente – tra i segni più affascinanti. Il motivo di questo disguido tecnico deriva probabilmente dal fatto che questo segno tende ad essere molto individualista, talvolta freddo e distaccato impedendo alla carica fascinosa di emergere in tutta la sua potenzialità. Dietro questa corazza però si nasconde un amore per la perseveranza, per la disciplina e per il raggiungimento degli obiettivi prefigurati, il tutto completato da un cuore tenero e sensibile, basta solo saperlo leggere per capirne il fascino irresistibile. Il suo fascino quindi è solo per vere intenditrici!

La voce dei Maneskin, Damiano David, ha fatto innamorare praticamente tutti dal non lontano 2017 ad oggi, sia donne che uomini. Non c’è ombra di dubbio, questo giovanotto sa come sfruttare al meglio il proprio fascino e, se vogliamo, lo fa in modo del tutto non convenzionale. Non è il classico visino da bravo ragazzo ma alla generazione Y piace moltissimo. Il segno zodiacale di Damiano? Capricorno.

Scorpione

Lo Scorpione regna sovrano tra i segni zodiacali più affascinanti di tutto lo Zodiaco. L’aura di mistero e di irresistibile savoir faire fa impazzire il gentil sesso sin dall’era dei tempi. Il segreto dello Scorpione è la riservatezza e l’enigma. Difficilmente svela ciò che pensa e questo lo rende sfuggente e, perciò, tremendamente irresistibile.

Ryan Gosling oltre ad essere la risposta ai problemi di ogni donna è anche uno splendido Scorpione. Ci fa impazzire quell’aria da bravo ragazzo nascosta dietro quel sorriso enigmatico e resistergli è praticamente impossibile.

Gemelli

Gemelli, segno che domina nel regno dell’Aria, sognatore, astratto e amante delle idee. L’inclusione dei Gemelli tra i segni più affascinanti dipende quasi esclusivamente dalla loro testa. Le donne impazziscono per la carica mentale che trasuda dalle sua azioni, atteggiamenti e parole, il magnetismo intellettuale non è mai stato più galeotto di così.

Grande ambasciatore del fascino dei Gemelli è sicuramente Johnny Depp. Johnny è praticamente un evergreen in termini di charme: da quando ci ha ammaliate nei panni di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi non ce lo siamo più dimenticato. Attenzione care lettrici, se tanto mi da’ tanto sappiate che per sedurre un gemelli dovrete puntare su intelligenza e umorismo oltre che positività verso la vita.

Leone

Chiudiamo la rosa dei venti con un segno che sa essere estremamente affascinante in modo del tutto naturale. Il Leone indossa la propria carica sensuale con spavalderia e consapevolezza, tutti elementi che lo rendono leader indiscusso di sensualità e charme. Non per nulla è il segno guidato dal Sole, la stella più importante del cielo e naturalmente al centro di ogni rotazione astrale. L’uomo leone è quindi abituato a stare al centro della scena e pertanto entra spesso in collisione con segni zodiacali altrettanto egocentrici. Ma come resistere al suo fascino?

Nonostante questa leggenda sia oramai oltre gli ottanta Sean Connery resta e resterà sempre uno degli uomini più belli e affascinanti del mondo. Non per nulla a lui è stata data la “Licenza di uccidere” interpretando uno splendido Agente 007 nel 1962. Segno zodiacale di Sean? Ovviamente Leone.