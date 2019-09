Tutti abbiamo un passato, ma soprattutto qualcosa che ci fa vergognare di noi stessi. Anche le celebrità hanno una vita imperfetta, come la famiglia Kardashian apparentemente senza problemi sotto i riflettori, ma nella vita reale piena di scheletri nell’armadio.

Il primo matrimonio…

A soli 19 anni, Kim Kardashian è fuggita a Las Vegas con il suo produttore musicale (diventato marito), che di anni ne aveva solo 29. Secondo il Daily Mail, Thomas Damon è stato violento e dittatoriale, ha obbligato Kim a fare la liposuzione e altri interventi chirurgici di plastica in modo da essere “perfetta”.

La giovane miliardaria

Non si può di certo definire Kylie Jenner un genio scolastico. Ha abbandonato il liceo d’accordo con la madre, e nonostante tutto è riuscita a prendere lo stesso il diploma frequentando la scuola per un massimo di quattro ore al giorno. Oggi la piccola di casa Kardashian è la più giovane miliardaria del mondo.

I figli

Poco tempo fa TMZ ha annunciato la prossima mossa della famiglia: Kim, Khloé e Kylie stanno per depositare i nomi dei loro figli, i documenti sembrano essere già tutti pronti. I nomi depositati sono North, Saint e Chicago figli di Kim Kardashian e Kanye West, True, figlia di Khloé Kardashian e Tristan Thompson, e Stormi, figlia di Kylie Jenner e Travis Scott.

The queen

Il vero capo della famiglia Kardashian, ovvero Kris Jenner, la mamma, è da sempre una donna che ama divertirsi. Soprattutto in quanto a relazioni interpersonali. Pare che abbia avuto diversi uomini nella sua vita, anche in contemporanea tra loro. Mentre era sposata con Robert Kardashian si dice che abbia avuto una storia con l’ex calciatore Todd Waterman nel lontano 1989. Che ha portato poi ovviamente al divorzio col marito. Ma non solo, pare abbia tradito anche Bruce Jenner sempre durante il loro matrimonio, ma non nessun nome è stato rivelato.