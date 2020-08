“Saranno Famosi” compie 40 anni. Sembra ieri, eppure è già passato quasi mezzo secolo dall’uscita di uno dei musical più belli di sempre. Ha ispirato un intero filone di pellicole di enorme successo. Focus principale, le vicende di alcuni ragazzi che sperano e vogliono, attraverso i propri diversificati talenti, diventare famosi e affermarsi nel mondo dello spettacolo. La storia di ognuno di loro, ha conquistato il cuore di tutti. E sebbene siano passati già 40 anni dalla prima pellicola, rimarrà per sempre un cult amato da intere generazioni.

“Saranno Famosi”: uno dei film più “cult” della storia compie 40 anni

“Saranno Famosi” ha fatto da apriprista ad altre importanti pellicole e serie sul canto, ballo e recitazione. Non solo: programmi televisivi e altrettanti film memorabili come “Flashdance”, “Footloose” e “Dirty Dancing”. Anche il celebre talent-show firmato Maria De Filippi “Amici” ha preso ispirazione da questa pellicola straordinaria. Nel capolavoro diretto da Alan Parker (scomparso il 31 luglio di quest’anno) si susseguono le vicende di un gruppo di ragazzi che studiano presso l’High School of Performing Arts di New York. Il loro obiettivo finale è quello di diventare dei ballerini di successo. Oltre al grande successo da parte del pubblico, “Saranno Famosi” è stato protagonista di numerosi riconoscimenti, quali: due premi Oscar, un Golde Globe e un Premio BAFTA,

Come sono diventati i suoi protagonisti? Ieri e oggi in una gallery

La violoncellista Lory Singer/ Julie Miller

Una delle ballerine più promettenti: Erica Gimpel/ Coco Hernandez

Il ballerino messicano nella pellicola “Saranno Famosi” Jesse Borrego/ Jesse Valesquez

L’insegnante di danza Debbie Allen/Lydia Grant

L’attore e batterista Carlo Imperato/ Danny Amatullo

Valerie Landsburg/ Doris Schwartz attrice e cantante

Lee Curreri/Bruno Martelli: pianista e compositore

Janet Jackson/ Cleo Hewitt: aveva solo 18 anni quando prese parte alla serie