Il ventunesimo anniversario della serie televisiva Sex and the City è proprio dietro l’angolo. Il tempo non ha diminuito il fascino che il personaggio iconico interpretato da Sarah Jessica Parker, ha su di lei. A Londra, la scorsa notte, per assistere alla performance di suo marito, Matthew Broderick , Sara Jessica Parker, ha deciso di indossare un abito che ricorda in tutto e per tutto lo stile di Carrie Bradshaw.

L’abito alla Carrie

Sara Jessica Parker, sembra proprio non voler separarsi dal personaggio interpretato in Sex and the City. In occasione della performance di suo marito a Londra, Sara Jessica ha indossato un abito di lurex nero firmato J. Mendel, con mantello integrato. L’attrice non poteva che indossare, sotto un abito di tale eleganza dei tacchi color corallo, per quanto riguarda gli accessori Sara Jessica ha deciso di portare al polso numerosi bracciali firmati Saskia Diez. Insomma Sara/Carrie è una vera icona di stile.

Lo stile di Sara Jessica Parker

Sarah Jessica Parker, è stata per più di un decennio, grazie alla serie Tv cult Sex and the City, una influencer quando ancora non c’erano queste nuove ‘’icone di stile’’. Sara Jessica insieme al personaggio di Carrie Bradshaw è la regina degli accostamenti eccentrici, sa portare sia gonne mini mini che maxi, da vera principessa.

Sara Jessica non teme di scoprire le spalle né di indossare abiti sottoveste e completi pajamas, adora le ruches e i volant a profusione, le stampe stravaganti. Dobbiamo ammetterlo tutte siamo innamorate e affascinate dallo stile di Sara Jessica Parker.