Sarah Jessica Parker e il dettaglio rubato a Carrie Bradshaw

Mentre personalmente sono più parziale nei confronti degli abiti fuori schermo di Sarah Jessica Parker, non c’è dubbio che le sue scelte di moda nella vita reale possano spesso sembrare ispirate dal suo ruolo più noto. Giovedì scorso, partecipando al New York City Ballet 2019 Fall Fashion Gala, SJP ha indossato un incredibile abito rosa caldo (AKA il colore del 2019). Ma a far parlare di sé non è stato il vestito, nonostante fosse formidabile, bensì le scarpe. Le calzature indossate da Sarah Jessica Parker erano spaiate.

Sarah ft Carrie

L’intero aspetto era la definizione di favoloso e non c’è nulla che vorrei cambiare al riguardo. L’abito Zac Posen includeva enormi maniche a sbuffo ed era drappeggiato in tutti i punti giusti, pur mettendo in risalto l’incredibile figura di Sarah Jessica Parker con un corpetto aderente. La scollatura era appena leggermente fuori dalla spalla e il suo chignon alto e ordinato non faceva altro che mettere in risalto questa caratteristica, evidenziandola magnificamente.Questo è tutto prima di passare alla controversa tendenza delle scarpe che indossava. Sarah Jessica Parker, è stata da sempre una delle celle pronta ad indossare dettagli ed accessori interessanti. Per non parlare del fatto che indossare due scarpe spaiate sia già diventato un grande microtrend per l’autunno.

Sarah ha completato il perfetto outfit con originalità ed estro e ha indossato un tacco rosa e uno dorato. Mentre potresti sicuramente provare questa tendenza da solo, non si può certo negare che sarebbe abbastanza uno sforzo provare ad accaparrarti due paia di scarpe diverse, ma funzionali. Della stessa misura di tacco, per intenderci, ma anche di due colori armoniosi ma di contrasto. Tuttavia, a volte investire in un piccolo dettaglio può portare il tuo outfit da un livello grande ad uno incredibile. Carrie, ne sono certa, sarebbe orgogliosa di Sarah (come sempre).