“Ci sono due cose di cui non ne hai mai abbastanza. Buoni amici e buone scarpe” Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker indossa sempre dei look che ci fanno sognare, anche questa volta è pronta a donarci lezioni di stile. Attraverso i social, l’attrice condivide i suoi look più belli, ma attenzione tra gli ultimi post spuntano décolleté (della sua collezione) abbinati a calzettoni sportivi.

Abbinamento perfetto

A volte le coppie più strane sono anche le più belle, nella moda come nella vita. Ebbene, per la stagione Autunno/Inverno 2019 2020, ci troviamo davanti a una combinazione fashion tanto particolare quanto vincente: la classica décolleté più calzino. La prima a lanciare questa tendenza super glam è stata l’iconica Sarah Jessica Parker. Non esistono regole precise: scegliere tra sandali aperti con tacco o décolleté per creare l’abbinamento perfetto con i tuoi calzini preferiti è esclusivamente una questione di stile personale. Un paio di pump può smorzare l’effetto fashion decisamente “azzardato” dell’accostamento con il calzino, rendendosi più adatto anche per occasioni più formali. Per tutti i giorni, possiamo puntare su calze corte monocolore dalle tinte vivaci che riprendano uno o più elementi del look, ma anche su calzini glitterati come quelli indossati dall’attrice.

La sua collezione

Sappiamo che Sarah Jessica Parker ha creato una collezione di scarpe, la SJP Line, in collaborazione con il direttore americano di Manolo Blahnik. I modelli traggono ispirazione dall’abbigliamento di Carrie Bradshaw, paladina del glamour delle serie tv. La collezione è stata creata su tre principi: qualità, uso di colori neutri e rilancio di scarpe senza plateau. Tutte le calzature sono orgogliosamente prodotte artigianalmente in Italia, con pelli italiane, satin e tessuti di qualità. Queste calzature rappresentano di certo il tocco di classe per la tendenza moda lanciata dall’attrice stessa.