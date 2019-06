Carrie Bradshaw di Sex and the City, interpretata da Sarah Jessica Parker, è un personaggio iconico le cui audaci scelte di moda sono ancora attuali. Sia che si tratti di un vestito con stampa di giornali disegnato da John Galliano sia di Christian Dior della collezione, o della sua generale padronanza dello stile estivo, Bradshaw ha avuto un vistoso modo di vestire che le star dello street style di oggi non possono fare a meno di provare a replicare.

Ma immergiti in quegli ensemble memorabili e c’è un particolare Carrie-outfit della terza stagione, episodio 13, che rimane un argomento particolarmente hot. Nell’episodio, la Bradshaw fa clic-clack attraverso Los Angeles indossando sandali Christian Louboutin stravaganti che non corrispondono: un rosso metallizzato alla sua destra e una verde acqua alla sua sinistra. Anni dopo, i fan hanno discusso se il lewk delle calzature fosse intenzionale, o se fosse una decisione dell’ultimo minuto a causa del fatto di non riuscire a trovare l’altra scarpa. Dati i lavori di styling out-there di Bradshaw, la verità potrebbe virare verso entrambe le risposte.

Ma ieri la Parker ha postato uno scatto su Instagram per chiarire il mistero della scarpa: l’attrice ha confermato che si trattava di una mossa intenzionale, che aveva osato indossare con l’aiuto della visionaria costumista dello show, Patricia Field. «Avevamo 2 paia di quelli che ritengo siano sandali più belli di Louboutin», ha scritto l’attrice in un commento sulla pagina Instagram. «Pat ed io abbiamo scelto di farne indossare a Carrie uno di ciascuno. Forse perché entrambi erano così deliziosi nel colore e sembravano in armonia con il vestito, ma anche perché amavamo semplicemente fare uno di ciascuno».

Quindi eccoci qui gente, la prossima volta che hai il cuore diviso tra due paia di tacchi che ami? Non fare sconti, mettine uno diverso per piede, stando ovviamente attenta che il tacco abbia gli stessi cm!!! È approvato da Carrie.