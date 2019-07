Sarah Hyland e Wells Adams sono fidanzati. Wells ha dichiarato la propria proposta con un anello da 5 carati di Lorraine Schwartz che vale tanti (tantissimi) soldi. La giovane coppia, preferita dai più, si è appena fidanzata!! Ieri sera, martedì 16 luglio, la star di Modern Family Sarah Hyland ha colpito Instagram e ha annunciato che Wells Adams, di proprietà della Bachelor Nation, aveva sollevato la questione durante una romantica vacanza sulla spiaggia, e le foto sono meglio descritte come ev-er-y-thing.

Sarah ha condiviso le foto con la didascalia “that can’t eat, can’t sleep, reach for the stars, over the fence, world series kind of stuff.” E se si soffre di visione offuscata potrebbe essere perché il suo anello è gigante e prende l’intero schermo del telefono/schermo del computer. Quiiiindi, qual è il problema con l’anello di Sarah? Nessuno, a parte l’invidia diremmo noi, Wells ha fatto bene, tutto impeccabile, lui e il cerchio d’oro. Questa foggia scintillante e sfarzosa è una creazione di Lorraine Schwartz, e potrebbe averlo pagato non meno di $ 200.000. Impressionati?

«L’anello di Sarah si presenta come un bel bianco 5 carati ovale taglio che più probabilmente F o G colore e vitrea chiarezza» ha detto Andrew Brown, CEO di WP Diamonds. Ha proseguito affermando: «dotato di una banda sottile e semplice, realizzata da Lorraine Schwartz. Questo anello probabilmente sarebbe eseguito per $ 175-$200,000.» E se vi state chiedendo, sì, Wells ha pagato lui stesso—qualcosa che ha confermato in gennaio a Brandi Cyrus: «Pagherò per questo anello, ve lo prometto. Uscirò dal mio conto in banca volando.»

Oh, giusto per terminare in bellezza la descrizione di questo perfetto principe azzurro, Wells ha anche condiviso un video della proposta che è fondamentalmente solo un minuto pieno di lui e Sarah che fanno a gara per chi risulta più carino e adorabile. Assolutamente proibita la visione se non avete un partner, ma se proprio non resistete dalla curiosità e siete avvolte nella vostra spiarle di solitudine, mentre lo guardate obbligate il vostro cane/gatto/criceto/nipotino a farsi coccolare.