Sanremo 2022: pronti, partenza, via! Ma siete sicuri di sapere proprio tutto sulla 72esima edizione del Festival della canzone italiana? Ecco alcune curiosità che dovete sapere per affrontare questa serata.

‘Scommetto tutto su Sanremo’

Stanleybet è un sito di bookmaker inglese che oltre ad offrire le classiche scommesse su partite permette di puntare anche sugli eventi. Ecco infatti che tra tornei e campionati spunta il nome del festival di Sanremo 2022. Al momento vede in testa due che già hanno trionfato al Festival, vale a dire Elisa, che si presenta con la canzone ‘O forse sei tu’, e Mahmood, in gara in coppia con Blanco col pezzo ‘Brividi’. Entrambi gli artisti sono dati in testa a 4.50. Terza in lavagna un’altra ex vincitrice, Emma, che con ‘Ogni volta è così’ è quotata a 8.00. A 9.00 troviamo La Rappresentate di Lista con ‘Ciao ciao’, mentre Sangiovanni con ‘Farfalle’ è quinto su Stanleybet.it bancato a 10.00.

Sanremo 2022: pubblico tutto con Green Pass

Al Teatro Ariston tornerà il 100% del pubblico, che dovrà essere fornito di greenpass rafforzato e mascherina Ffp2. Mancherà il palco esterno in piazza Colombo, da dove andavano in onda molte trasmissioni Rai, perché sarebbe complicato gestire il distanziamento.

Fantasanremo

Tutti pazzi per il FantaSanremo. Il gioco sul Festival, nato già da qualche anno per iniziativa di un gruppo di appassionati, è diventato ormai una vera istituzione festivaliera. E se nel 2021 le iscrizioni si chiusero a circa 50.000 squadre, per l’edizione 2022, ad una settimana dal festival (è possibile iscrivere la propria squadra entro lunedì 31 gennaio alle ore 23.59), le squadre formate sono già più di 125.000. Ogni giocatore ha a disposizione 100 ‘Baudi’ per acquistare 5 degli artisti in gara: la valuta è infatti intitolata al decano del festival Pippo Baudo.

Costa Toscana

La nave da crociera Costa Toscana, l’ammiraglia di Costa Crociere, si trova prioprio in questo momento a Sanremo. Infatti, nei giorni del Festival della Canzone Italiana (1-5 febbraio), la nave si trasformerà in dependance del teatro Ariston. Per salire a bordo della Costa Toscana, oltre al green pass rafforzato, saranno necessari due tamponi: uno molecolare, nelle settantadue ore prima dell’imbarco e non antigienico, che verrà effettuato al momento di salire a bordo.

A bordo ci saranno due “capitani speciali”: Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Saranno loro a gestire i collegamenti con il palco principale, quello del teatro Ariston, e ad accogliere gli ospiti