Emma Marrone inseguita dai carabinieri nella notte di Sanremo. La cantante racconta cosa è successo e perché doveva essere sottoposta ad un controllo delle forze dell’ordine.

L’anno scorso era Orietta

Iniziamo con dire che a Sanremo non è una novità che un concorrente si faccia inseguire da delle forze dell’ordine. Ricordiamo infatti che al Festival dello scorso annio 2021, la fantastica Orietta Berti, per raggiungere il posto in cui doveva ritirare i suoi abiti per la serata è stata inseguita dai carabinieri. Rimboma ancora il suono delle sirene spiegate intente a raggiungere Orietta.

Ora ci risiamo ma questa volta la protagonista è Emma Marrone. La cantante salentina, che ha stupito per la sua nuova canzone presentata al Festival di Sanremo 2022, è stata inseguita dopo la stessa esibizione, in ritorno verso l’albergo, da una pattuglia della polizia.

Sanremo 2022: Emma Marrone inseguita dai carabinieri

Ecco infatti che dopo la sua esibizione che ha lasciato il pubblico senza parole Emma si dirige verso il camerino. Successivamente decide di tornare verso l’albergo ed è qui che viene inseguita anche lei dai carabinieri. La cantante salentina si riprende con la testa fuori dal finestrino mentre è tallonata dalle forze dell’ordine. «Raga, l’inseguimento da parte dei carabinieri – dice – Quanto valeva al Fantasanremo? Mi sa che sono fott***». E ancora: «Mi sa che mi devo pure fermà…». Naturalmente non si sa cosa ci sia dietro ma secondo tanti utenti, si tratta semplicemente di una sorta di scorta per i big in gara. Non per tutti certo, ma per i più popolari.

Ma potrebbe essere anche un controllo delle forze dell’ordine, insospettite dell’auto della cantante. Chi lo sa. Tra l’altro Emma sta facendo molto discutere per via del gesto della vagina mostrato ripetutamente a favor di telecamera. La Marrone ha cantato la canzone Ogni volta è così sul palco di Sanremo 2022.