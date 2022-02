Elisa sul palco dell’Ariston, il suo tirapugni di perle ha incantato tutti: quanto costa

Ormai la kermesse del settantaduesimo Festival di Sanremo è entrata nel vivo e i 25 Big in gara si sono accaparrati i consensi del pubblico grazie alle loro canzoni e ai loro abiti da spettacolari. Ovviamente tra i look più belli della seconda serata del Festival di Sanremo 2022 vi è stato l’abito peplo bianco di Elisa

La Toffoli è tornata in gara all’Ariston dopo più di vent’anni e ha tenuto col fiato sospeso l’intero teatro ligure e tutti gli spettatori. Merito del suo brano O Forse Sei Tu. In molti però hanno notato un dettaglio particolare dell’outfit: un gioiello sulla mano dotato di maxi perle bianche, molto simile a un “tirapugni” ma in versione elegantissima e chic. Proprio come Elisa.

Sanremo 2022 Elisa: quanto costa il tirapugni di perle

Eterea Elisa in total white: entrambe le mise, quella del green carpet e quella sul palco di Sanremo 2022 erano firmati Valentino. Un chiaro riferimento al suo esordio a Sanremo, quando Elisa si disegnò da sola tutti abiti bianchi. I prescelti sono stati l’oro e le perle, chiaramente in bianco, innocenti e puri. By Valentino anche i gioielli, ispirati alle celebri ‘borchie’, stud, uno dei simboli della Maison. Ma il gioiello più particolare è indiscutibilmente quello da mano con le perle, che mixa l’eleganza delle perle alla forma di un tirapugni. L’accessorio si trova in vendita sulle piattaforme online al prezzo di 490 euro.

Elisa a Sanremo 2022

Su una mano un tirapugni di perle, mentre sull’altra anelli dorati con un motivo a borchie, en pendant con il resto del suo outfit: ambedue gli anelli hanno un prezzo di 250 euro cadauno. Per completare il look la cantante ha scelto orecchini Rockstud in metallo, color oro, nella tipica forma squadrata che ritroviamo su borse e accessori firmati Valentino. I gioielli sono in vendita sul sito del brand al prezzo di 220 euro. il “tirapugni” di perle d’oro della Maison Valentino si può trovare sul sito della nota casa di moda al prezzo di ben 490 euro. In totale quindi la cantante indossava gioielli per un valore complessivo di 1.210 euro.