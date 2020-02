Svelati anche i testi delle canzoni, la maggior parte degli ospiti e la scenografia, gli outfit di Sanremo 2020 sono l’ultimo grande segreto del Festival della Canzone Italiana. L’Ariston è non solo un palco ma anche una passerella in cui sfilano le tendenze più belle della stagione. Sappiamo che, lo stile può determinare il successo di un brano.

«Per Amadeus, che ho avuto la fortuna di conoscere professionalmente anni fa a Sanremo Estate, ho realizzato 15 outfit di alta sartoria, con smoking e vestiti da gran sera, realizzati con broccati, sete e tessuti pregiati che ho fatto fare a telaio appositamente in Campania. Sono capi tutti ricamati a mano e sfoderano una palette di colori metallici che comprende argento, oro, bronzo e nero». Gai Mattiolo

Per il conduttore Nicola Savino invece, il look sarà curato da Etro, vestirà con lo smoking nella tipica fantasie pashley.

Rula Jerbreal è la giornalista palestinese naturalizzata italiana della prima serata, confermata la sua presenza sul palco dell’Ariston, indosserà per l’occasione un abito firmato Giorgio Armani in stile età del jazz: abito lungo color platino con ampia gonna interamente ricamato con cristalli.

“Francesca per me rappresenta le ragazze di oggi: intelligente, indipendente, dinamica. Indossa i miei abiti in maniera naturale” Alberta Ferretti