Sanremo 2019: i 5 migliori look della terza serata

Andata in onda ieri, giovedì 7 febbraio, su Rai1, la terza serata della la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, condotta da un’inarrestabile Claudio Baglioni. Ovviamente la maggior parte dell’attenzione è incentrata sulle molteplici canzoni dei big in gara, ma anche sugli scivoloni dei conduttori e sulle performance dei super ospiti presenti sul palco dell’Ariston, da Ornella Vanoni e Serena Rossi. Ma uno sguardo (critico) è volto inevitabilmente anche sui look di tutti loro.

È stata diffusa la classifica parziale del Festival di Sanremo 2019, a seguito della terza serata in cui si sono esibiti 12 dei 24 cantanti in gara. La classifica di giovedì si aggiunge a quella della prima serata, a cui avevano però partecipato tutti i cantanti, ed a quella della seconda serata: giovedì sera, invece, si sono esibiti i 12 artisti che non si sono visti mercoledì, e seguirà poi una nuova classifica complessiva. In base al voto i cantanti sono stati divisi in tre zone: blu (la migliore), giallo (quella intermedia) e rossa (la peggiore). I nomi all’interno delle varie zone sono in ordine casuale.

Zona blu

Simone Cristicchi, Irama, Mahmood, Ultimo

Motta, Enrico Nigiotti, Francesco Renga, The Zen Circus

Nino D’Angelo e Livio Cori, Boomdabash, Patty Pravo e Briga, Anna Tatangelo

Ma ecco la classifica da sciure: i 5 look che hanno colpito risultando i più appropriati sull’elegante palcoscenico.