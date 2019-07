Dopo aver preso una piccola pausa dai riflettori accecanti, Sandra Bullock è appena tornata nel radar collettivo delle celebrità. Ha fatto un’apparizione a giugno agli MTV Movie and TV Awards del 2019, dove è stata nominata per il premio Most Frightened Performance per il suo ruolo in Bird Box. Sandra ha sfoggiato un look sensazionale grazie al suo nuovo colore di capelli.

Brunette Power

Sandra Bullock torna sotto riflettori più bella e affascinante, grazie ad un cambio look sorprendente. L’attrice si presenta sul palco con un nuovo colore di capelli, che è subito diventato tendenza Estate 2019. Stiamo parlando del castano cioccolato. Il castano cioccolato, scuro o chiaro che sia, è il classico colore mediterraneo. Sta bene cioè a chi ha la pelle olivastra, poco importa se chiara o scura, e gli occhi molto scuri. Reso famoso dall’attrice cult degli anni ’30 Louise Brooks e dalla pin up Bettie Page, che ha sfoggiato i suoi capelli corvini nel 1950, questo carismatico castano scuro regala una bellezza fatale molto fascino, come dimostrato da Sandra Bullock.

Come curarli

Così come i capelli biondi, anche quelli castani vanno curati con prodotti specifici nonostante siano molto più resistenti e forti. I capelli castani sono ricchi di riflessi, che si ravvivano soprattutto sotto il sole. Tra le tonalità più in voga abbiamo il dorato, il castano scuro, quasi nero, ma anche il caldo e avvolgente castano cioccolato. Il benessere dei capelli dipende da molteplici fattori: malattie, carenza nutrizionali, abuso di sostanze, farmaci, impiego di piastre per capelli, esposizione a cloro, eccessiva esposizione solare, lavaggi troppo frequenti, shampoo troppo aggressivo e tinture.