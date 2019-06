La primavera è la stagione migliore per investire nei sandali estivi, senza contare che puoi sfoggiarli nelle giornate più miti anche ora. L’importante è averli ASAP nella tua scarpiera, ormai dovresti sapere che il clima cambia velocemente, e che di certo non puoi farti cogliere impreparata!

Convinta? Siamo sicuri che non aspetterai un secondo di più dopo aver scoperto tutte le tendenze sandali 2019

#1

I sandali con listini sottili, meglio conosciuti come strappy sandals, sono già in cima alla lista dei preferiti dalle fashioniste. Merito delle gemelle Olsen e del loro brand The Row, che per prime hanno puntato su questo modello minimale e versatile (che risponde al nome di Bare). Continuiamo a ringraziarle per averci trasmesso l’ossessione formato piede n°1 dell’estate.

#2

Niente da fare: la stampa animalier non accenna nemmeno a scomparire dai nostri armadi – figuriamoci dalle scarpiere. Con i sandali stampa serpente o leopardo ai tuoi piedi non puoi proprio sbagliare look.

#3

Vi sarete accorte che sono tornati: i mitici sandali Blaire di Dr. Martens con la maxi fibbia, i listini di pelle e la suola carrarmato anni Novanta sono di nuovo cool. Così come tutte le ultime versioni di chunky sandals: finalmente un trend sandali comodo e casual per dare aria ai piedi e sostituire le sneakers.

#4

Le scarpe tipiche dei turisti tedeschi in vacanza in Italia ora sono di moda: i sandali con il velcro e la suola in gomma morbida sono praticamente ovunque! Ti consigliamo di tenere sott’occhio le proposte di Teva, un vero esperto del settore che sforna creazioni comode e cool. Questa sì che è una tendenza sandali 2019 che non ci aspettavamo.

