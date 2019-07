Tra le tendenze Estate 2019, arrivano i sandali modello caprese, rigorosamente flat ornato da un cinturino che tiene la suola al piede e niente più. Oggi, ogni brand che si rispetti propone la sua versione di sandalo caprese, che, anche se non è prodotta a mano dagli artigiani dell’isola.

Un po’ di storia

Il sandalo caprese infatti, noto anche come sandalo Positano, prende impulso proprio da questi luoghi stracolmi di fascino e glamour, che ogni anno sono affollati di turisti e stelle della cultura, del cinema e dello style system internazionale. A Capri, i maestri artigiani hanno perfezionato una vera e propria arte, che ancora oggi, spesso, mettono in pratica davanti agli occhi di curiosi e avventori, realizzando con i loro passaggi ritmati e una maestria fuori dal comune, il tipico sandalo artigianale basso, che ha fatto la fortuna di queste zone. Negli ani ’50 e ’60 infatti, personaggi come Jackie Onassis, Brigitte Bardot, Sophia Loren e Clark Gable, popolavano Capri e Positano e si facevano immortalare con i sandali capresi.

Come abbinarli

Sono ancora molti i vip che quando attraccano nell’isola o giungono a Positano, non lasciano questi luoghi senza almeno un paio di sandali gioiello. Ma oggi anche numerosi brand dell’alta, hanno proposto nelle loro collezioni i sandali capresi. Insomma, sono un diventati un vero e proprio must have, anche le Star non possono fare a meno di indossarli. Possiamo abbinare questa tipologia di calzatura alle gonne, agli short e soprattutto ai long dress con stampe fiorate o animalier. L’importante è scegliere il modello che più si adatta al vostro stile.