L’arrivo della stagione calda non fa altro che stimolare la nostra voglia di shopping e tra capi formali da sfoggiare in ufficio e pezzi più casual perfetti per il tempo libero, la lista delle cose da comprare cresce continuare, ma per fortuna tra poco inizieranno i saldi estivi. In occasione di ciò, alcuni consigli su quali scarpe acquistare, da tenere come must have nel nostro guardaroba.

Slingback

Le scarpe slingback tendenza più glamour della Primavera/Estate 2019, dove tra sfilate-statement e happening da ricordare, le it-shoes da it-girls hanno ricevuto il premio al miglior sandalo quattro stagioni, da tenere nell’armadio per sempre.

Sneakers bianche

Intramontabile sneakers bianche, da indossare sia nel periodo estivo, che nel periodo primaverile. Sono un vero e proprio passe-partout nel guardaroba di tutti i giorni, uno di quegli accessori su cui vale davvero la pena investire, per avere sempre uno stile perfetto.

Mules

Le mules o ciabatte sono la tendenza più chic dell’estate 2019. Rivalutate da qualche anno, le ciabatte sono ancora uno dei pezzi forti da tenere nel guardaroba. Con una particolarità: quest’anno hanno un occhio di riguardo per il design, nella forma e nei colori.

Block heels

Si, essere alla moda è importante ma la comodità prima di tutto. Stiamo parlando delle block heels, le scarpe dal tacco doppio ma alto che hanno fatto impazzire il fashion system. Un modello super chic, che non può mancare nel nostro guardaroba.

Zeppe

In sughero, corda, legno o anche rivestite di pelle: le nuove zeppe estate 2019 rappresentano le calzature ideali per andare in vacanza al mare o per girovagare in città nel tempo libero, sono un must have da tenere nel nostro guardaroba. Non ci resta che aspettare l’inizio dei saldi per riempire il nostro armadio.