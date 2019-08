Il sandalo caprese a piede nudo è un classico nel guardaroba estivo. È una calzatura con la suola rigida e delle semplicissime strisce di pelle che vanno dalle dita dei piedi alla caviglia, lasciando appunto il piede scoperto del tutto.

Positano

Il sandalo caprese infatti, noto anche come sandalo Positano, prende impulso proprio da questi luoghi stracolmi di fascino e glamour, che ogni anno sono affollati di turisti e stelle della cultura, del cinema e dello style system internazionale, è qui che maestri artigiani hanno perfezionato una vera e propria arte. Oggi il sandalo caprese è un vero e proprio must have da tenere nel guardaroba estivo. Dalle modelle alle fashion victims, un po’ tutte lo portano. Sono ancora molti i vip che quando attraccano nell’isola o giungono a Positano, non lasciano questi luoghi senza aver acquistato almeno un paio di sandali gioiello, che sono l’espressione emblematica del Made In Italy.

Star

Negli anni ’50 e ’60 infatti, personaggi come Jackie Onassis, Brigitte Bardot, Sophia Loren e Clark Gable, popolavano Capri e Positano e si facevano immortalare con i sandali capresi. Jackie Kennedy, icona di stile indiscussa, adorava questa tipologia di calzature e presto divennero un modello che la contraddistingueva e che contribuì a creare il suo stile. In moltissime foto a spasso per l’isola di Capri, dove andava in vacanza, la vediamo con i sandali a piede nudo, indossati con gonne ampie o pantaloni stretti alla caviglia. Ebbene sì, se volete essere al passo con le tendenze 2019, non potete fare a meno di averli nel guardaroba. Non solo cristalli trasparenti, oro o argenti, i gioielli applicati possono essere di qualsiasi colore e, specialmente per un outfit casual, sono la scelta migliore per dare della luce al nostro look.