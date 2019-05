L’unica cosa più potente dei film che hanno debuttato al Festival di Cannes è stato il tatuaggio di Sand Van Roy. L’attrice belga-olandese ha indossato un abito senza spalline per la proiezione di A Hidden Life, permettendo a tutti di ammirare il suo tatuaggio temporaneo. Una scritta che recita “Stop Violence Against Women” con accanto il simbolo di venere con un pugno al suo interno.

È probabile che questo tatuaggio fosse in segno di protesta contro l’attore francese Alain Delon, al quale al Festival di Cannes è stato assegnato un premio alla carriera, la Palma d’onore. L‘attore ha già ammesso pubblicamente di schiaffeggiare le donne, opporsi all’adozione da parte di coppie omosessuali e sostenere politici (dis)onesti.

Sand Van Roy non fu l’unica persona turbata nell’onore da Delon. Il gruppo di advocacy Women and Hollywood ha condannato la scelta di conferirgli questo premio, e più di 26.000 persone hanno firmato una petizione online separata contro di essa.

Purtroppo, Van Roy non è estranea alla violenza a cui fa riferimento il suo tatuaggio. Nel 2018, l’attrice ha denunciato il cineasta Luc Besson per stupro, ma le accuse sono state ritirate a causa di prove insufficienti. Il tatuaggio serve come un importante promemoria sul fatto che il movimento #MeToo è tutt’altro che finito.

Sand Van Roy ha coraggiosamente usato la sua posizione di personaggio pubblico alla ribalta e sotto le luci dei riflettori per richiamare l’attenzione delle persone sugli abusi nell’industria cinematografica, facendo rivivere la discussione sul movimento.

Alain Delon al Festival di Cannes svela chi è la donna della sua vita: si chiama Anouchka