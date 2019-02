San Valentino: cocktail da realizzare a casa

Una proposta di ricette, facili e veloci, da creare a casa con Gin Mare, Caorunn e Rum Diplomatico.

“Lupercalia”

60 ml Gin Mare

60 ml LH-Guyot Crème de Mûre

60 ml vino rosso Carménère

Top di Champagne Brut

Unire gli ingredienti in un mixing glass pieno di ghiaccio. Mescolare finché non si raffreddano e versarli filtrando in un bicchiere da champagne. Aggiungere il tocco finale con lo Champagne Brut. Guarnire con un rametto di timo, more e lamponi, per decorare il bicchiere basta una soluzione satura di acqua e zucchero e cuoricini per dolci.

“Clover Club”

40ml Caorunn

10ml Sweet vermouth

10ml L’Héritier Guyot al Lampone

20ml Succo di pompelmo rosa fresco

20ml albume d’uovo sbattuto

Guarnizione di mela rossa tagliata sottile.

Shakerare tutti gli ingredienti assieme e montare a neve ferma gli albumi, versare tutto in una coppa e guarnire con tre fettine di mela rossa sottile.

“Yours Truly”

30 ml Diplomático Planas

30 ml passata di lamponi

Top di champagne o prosecco

Guarnizione di lampone e menta

Unire Diplomático Planas con la passata di lamponi in un mixing glass. Mescolare e servire in un flûte da champagne raffreddato. Completare con il top di champagne o prosecco e aggiungere menta e lampone a decorazione, infilzati in uno stecchino.

