In occasione dell’imminente festa degli innamorati 2019 vi parliamo delle griffe che hanno fatto gli abiti più romantici degli ultimi 10 anni.

Gli stilisti amano esagerare e negli ultimi 10 anni si sono divertiti a sperimentare sugli abiti. Il motto è “più sfarzosi, meglio è”. In occasione del giorno di San Valentino 2019, ecco le 5 griffe più romantiche che hanno proposto abiti a tema con tanto di cuori su gonne, corpetti e tute intere.

Versace Pre-Fall 2019

Donatella Versace non si è risparmiata quest’anno ed ha proposto abiti dai colori accesi con tanto di heart print (stampe a forma di cuore, ndr). Ed ecco qui un mini abito nero pieno di cuori oro, verdi e rossi, stretto in vita da una cinta a due fibbie. Impossibile non notare le calze che fanno pendant con il vestito, perfetto da indossare per una cena romantica.

Viktor & Rolf Spring 2002

Le creazioni dei due designer olandesi sono considerate un vero e proprio tesoro della haute couture. Viktor Horsting e Rolf Snoeren amano giocare con le forme e i colori, tanto che nella collezione primavera/estate 2002 hanno proposto una serie di abiti romantici con dettagli sorprendenti. Ecco qui un abito rosso con corpetto e gonna di tulle sottostante, ma attenzione a quel foro sulla gonna che rende l’abito romantico e gotico allo stesso tempo.

Jean Paul Gaultier Couture Fall 2003

L’estro creativo di Gualtier si è espresso in particolare sulla collezione primavera/estate 2003, una serie di abiti che ci avevano lasciato senza parole. Ecco qui una tuta intera “vedo non vedo” con tanto di vene e arterie glitterate e un bel cuore gigante rosso che risalta il nude dell’abito. Certamente non è un abito che possiamo indossare per un appuntamento romantico, ma si tratta di una vera e propria opera d’arte.

Yves Saint Laurent Fall 2005

Yves Saint Laurent adora giocare con il black and white e nella collezione primavera/estate 2005, Stefano Pilati aveva fatto sfilare in passerella una serie di modelle dal viso androgino che indossavano abiti super romantici. Eccone qui una tutina nera con collo alto, stretta in vita da una cinta e uno striking heart cut-out (un cuore tagliato all’interno della tutina, ndr) che rendeva il tutto molto sensuale.

Burberry Prorsum Fall 2013

Lo stile classicheggiante di Burberry fa innamorare tutte le donne, l’eleganza della collezione primavera/estate 2013 realizzata da Christopher Bailey, ha fatto sì che le stampe a cuore diventassero un vero e proprio must. Ecco qui un completo a due pezzi, gonna di pelle bordeaux e camicetta con heart print, elegante e semplice, insomma perfetto per essere indossato il giorno di San Valentino.