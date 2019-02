Come diceva l’iconica Coco Chanel “Se siete tristi, se avete un problema sentimentale, truccatevi, mettete il rossetto rosso alle labbra e attaccate! Gli uomini non sopportano le piagnucolose”. Quindi rimboccatevi le maniche e cominciate a prepararvi per questa serata romantica. Oltre che l’abito giusto è importante avere un makeup impeccabile per fare colpo e di certo non può mancare il rossetto “rosso San Valentino”.

I rossetti rossi, potrebbero sembrarvi tutti uguali ma non è così. Il rossetto rosso è un oggetto di culto. Entrò in commercio nel 1920 quando le donne statunitensi ottennero il diritto di voto e quel rossetto diventò definitivamente il simbolo della difesa dei diritti delle donne e del loro potere, utilizzato soprattutto durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale e firmato Victory Red. Le tracce di rossetto rosso sul boccaglio di una sigaretta, su camicie d’innamorati, su guance o labbra sono indelebili e indimenticabili, che voi siate single o già impegnate, l’importante è indossarlo con stile. Ecco la lista dei 5 rossetti più fashion della storia, che fanno la differenza.

Coco Chanel Rouge Allure 104

L’iconico Rouge Allure firmato Chanel con il rossetto rosso meglio conosciuto come Gabrielle, vanta un successo memorabile. Il Rouge Allure è un rossetto dal colore molto elegante, adatto sia al giorno che alla sera. Uno dei suoi maggiori punti di forza è la texture, molto cremosa, che però ha una durata h24, soprattutto se abbinata ad una matita labbra. La profumazione del Rouge Allure è delicata e persistente, come il profumo Chanel n.5.

Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture

Altro rossetto iconico è quello di YSL amato per la sua formula morbida e a lunga tenuta. Sono i migliori in commercio, per idratazione, selezione di colori e finish adatto anche a chi labbra secche. Le labbra rosse sono diventate poi strumento di seduzione grazie a star del cinema come Elizabeth Taylor, Rita Hayworth e Marilyn Monroe e lo sono ancora ai nostri giorni con star red lipstick addicted. E Il rossetto rosso firmato YSL dicono sia il preferito dalle top model più famose del momento.

Dior Rouge Dior ultra Rouge

Nel 1953 Christian Dior creò il mitico Rouge Dior con l’intenzione di “voler vestire il sorriso delle donne”: missione compiuta perché è tra i rossetti più amati oggi dopo ben 64 anni c’è quello di Dior, infatti il Dior ultra Rouge rievoca le cinque famiglie cromatiche ereditate dalla Maison de Couture di Avenue Montaigne: “rossi” iconici dai nomi che evocano gli abiti Trafalgar, i luoghi più importanti di Parigi o la modella Victoire e i “coralli” vibranti e pieni di vita, concentrati di femminilità e di energia. Come diceva Christian Dior “Un tocco di colore può essere sufficiente per cambiare il vostro aspetto.”

Dolce&Gabbana Duo Lipstick Passion

Il marchio italiano Dolce&Gabbana propone un nuovo tipo di rossetto rosso chiamato Duo Lipstick Passion. D&G propone un set di venti rossetti in una varietà di combinazioni cromatiche vivaci e versatili, tutte caratterizzate da una lussuosa formula vellutata e con un cuore di gloss satinato. Le labbra sono ricoperte da un ricco pigmento opaco mentre il cuore estremamente brillante le idrata in profondità, donando un effetto estremamente sensuale. Adatto a chi ama i colori particolarmente forti e vivaci, insomma Dolce&Gabbana è sempre più vicino alla generazione Millenial.

MAC Cosmetics Ruby Woo

Il marchio americano MAC ha come pezzo forte della sua collezione il rossetto Ruby Woo. Dalla durata alla coprenza straordinaria, questo rossetto è il top tra le celebrity come Dita Von Teese, Lauren Conrad, Sia, Christina Hendricks, Rita Ora e Rihanna, tanto che numerose popstar hanno collaborato per una limited edition come Riri Loves MAC. La particolarità di questo rossetto sta nell’essere opaco eppure super luminoso.