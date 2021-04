San Marino Outlet Experience aprirà al pubblico ufficialmente il 24 Giugno 2021. Dopo una serie di rinvii, finalmente la struttura spalancherà le porte al turismo. L’outlet ospiterà oltre 70 punti vendita con brand di fascia luxury-premium.

San Marino Outlet Experience

Il progetto ebbe inizio ben cinque anni fa ma, a causa di una serie di problematiche, la data di apertura è stata spostata da aprile 2018 a giugno 2021. Il San Marino Outlet Experience è un progetto promosso da Borletti Group e che vede anche il coinvolgimento di Aedes Siiq, Dea Real Estate Advisor e Vlg Capita. In queste ultime settimane i lavori seguono la tabella di marcia che per ora prevede il completamento degli ultimi lavori. Sono terminati i primi 17mila metri quadrati di GLA che ospiteranno oltre 70 punti vendita con brand di fascia luxury-premium. Ma il San Marino Outlet Experience non finisce qua. E’ infatti previsto un ulteriore ampliamento dello stabilimento. La superficie arriverà fino a 25mila metri quadrati per un investimento complessivo di oltre 150 milioni di euro, così da incrementare l’offerta fino a 130 negozi.

La struttura offrirà all’apertura al pubblico anche una Food Terrace di 1.000 metri quadrati, con una proposta gastronomica caratterizzata da un mix di insegne locali e internazionali.

«2 milioni di turisti ogni anno»

Uno degli investitori del progetto atto atto realizzazione di San Marino Outlet Experience, Giuseppe Roveda (l’AD di Aedes Siiq) ha dichiarato: «Siamo convinti che l’alto posizionamento del prodotto unito alla finalità strategica della sua realizzazione nel contesto della Repubblica Sammarinese rappresentino un valore aggiunto per tutti i soggetti interessati, dalle amministrazioni pubbliche e indotto ai tenant e clienti». Maurizio Borletti, che è invece il co-founder di Borletti Group, aggiunge: «Il progetto ha le potenzialità per attrarre circa 2 milioni di turisti ogni anno. San Marino è, infatti, per sua natura la meta ideale di un turismo in cerca di occasioni di cultura, divertimento e shopping».