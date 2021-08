Samantha Curcio è dimagrita, dopo UeD ha detto addio alle sue famose curve (e ad Alessio)

Samantha Curcio è più bella che mai, dopo Uomini e Donne ha riscoperto una nuova sé e ha detto addio alle cose ‘di troppo’. Sì, potremmo riferirci alla sua storia con Alessio Ceniccola, ma anche ad alcuni kg. La favolosa ex tronista, era già nota per essere una ragazza dalla rara bellezza, difatti questo suo cambiamento estetico ha allarmato un po’ dei suoi follower. Alcuni fan infatti si domandano come abbia fatto a rimettersi in forma nel giro di poche settimane.

Dopo aver terminato la sua storia d’amore con Alessio, nata a maggio nel date show di Maria De Filippi, Samantha Curcio si è presa un po’ di tempo per il suo benessere. Ecco che cosa ha avuto da dire in merito all’argomento: “Alcune volte mi chiedete del perché io non mi mostri senza veli sui social. Premettendo che ognuno è libero di dire/fare qualsiasi cosa gli piaccia, nel rispetto altrui (e neanche dovrei sottolinearlo data l’epoca in cui viviamo). Voglio sentirmi libera anch’io, allo stesso modo, di esprimere il mio pensiero: io amo qualsiasi forma d’arte, che quasi sempre va di pari passo con l’eleganza dell’animo.

Amo le donne sensuali e, nella maggior parte dei casi, non hanno bisogno di denudarsi o di ostentare la loro fisicità per risultarlo. In un tempo in cui ci si mostra più nudi che vestiti (troppo spesso senza alcun motivo se non quello di accumulare quante più erezioni virtuali possibili), il vero gesto eversivo è lasciarsi spogliare con curiosità, in intimità, lasciar osservare i dettagli del proprio corpo solo a chi li apprezzerebbe davvero. Comunque prima o poi una foto GNUDA, quando sarò ubriaca, magari ve l’ammollo anch’io dai 😂❤️”.